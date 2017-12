Sport

Matthias Tass siirdub ajutiselt mängima TTÜ Korvpalliklubisse

Esmaspäev, 04. detsember 2017.



Matthias Tass on tuleval suvel ka üks U20 noorte meeste koondise alustalasid. Foto: Eesti Korvpalliliit (Siim Semsikar) Värske info kohaselt hakkab Eesti noortekoondise liider ja kapten Matthias Tass vahetab järelejäänud koduseks hooajaks särki, asudes BC Kalev/Cramo asemel esindama TTÜ Korvpalliklubi.



Saarlane kuulus alates eelmisest hooajast tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo ridadesse. Ka mais 2017 võitis ta meie eliitklubi koosseisus Alexela Korvpalli Meistriliiga kuldse medali. Nüüd, nädal pärast kauaaegse Kalev/Cramo peatreeneri Alar Varraku vallandamist lahkub klubist ka Matthias Tass.



Koduses Alexela KMLis on 18-aastase (210 cm) etteasted napiks jäänud. Ta on Cramo särgis osalenud vaid neljas kohtumises (on olnud ka väiksemaid tervisehädasid) keskmiselt 18 minutit ja kogunud selle ajaga 5,3 punkti, 4,3 lauapalli, 1,5 korvisöötu ja ühe blokeeritud viske. Pole paha, aga ennast näidata piisavalt määral Tass nii tugeva koosseisuga klubis palju ei saa.



TTÜ KK muidugi vajab abijõudu kõvasti. Eriti korvi alla. TTÜ KK on ühe võidu ja kuue kaotusega tabelis eelviimane ning viiendast-kuuendast kohast (Tartu Ülikool ja Pärnu Sadam) lahutab kaks võitu. Lisaks on TTÜ-l ees karm detsember. Mängitakse Rapla, Tartu, Kalev/Cramo ja tabeli teise – Valga-Valkaga. Kust siin üldse võitu loota?



TTÜ korvialune on hõre. Kõvasti peab rassima Toomas Raadik, kelle ampluaa on tegelikult suur äär. Samuti ameeriklane Levi Giese, kes samuti ei ole loomult keskmängija. Tass seda aga kindlasti on. Nüüd saab TTÜ peatreener Rait Käbin pusle nö kokku, sest tagaliin on meeskonnal korralik.



