Annika Kösteri klubi on saanud kuus võitu järjest

Esmaspäev, 04. detsember 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 04. detsember 2017. Annika Köster tegi laupäeval ühe oma Soome karjääri parematest etteastetest. Foto: Hyvinkää Ponteva Eesimest hooaega välismaal, ühtlases Soome Korisliigas mängiv Annika Köster (pildil, 25 a) kogeb praegu häid aegu, sest naiskond on võidulainel.



Nädalavahetusel teenis Hyvinkää Ponteva kuuenda võidu järjest ning jagab tabelis koos Kotka PeliKarhut naiskonnaga 8 võidu ja 3 kaotusega kolmandat-neljandat kohta. Eespool on favoriit Lappeenranta Catz (saldo 10-1) ning Tapiola Honka (9-1).



Vaatame ka veidi ajas tagasi.

Kaks eelmist võitu enne laupäevast saadi seejuures võõrsilt. 22. novembril võitis HyPo võõrsil Kouvottaret naiskonda 81:73 (44:45). Viimane veerand HyPo-le 21:14. Annika Köster kogus 19 minutiga 4+7 lp (5/2).



29. novembril võitis HyPo võõrsil kolmandal kohal olevat Kotka PeliKarhut naiskonda 75:72 (43:35). Teine poolaeg oli raske, aga Ponteva pidas vastu. Taru Tuukkanen tõi võitjaile 21+10+3, Annika Köster 13 minutiga 4+4+1 (5/2).

Laupäeval alistas Ponteva kodus Forssa Alku 98:72 (47:28). Kihelkonnalt pärit noor naine tegi hooaja ühe parimatest etteastetest, kogudes 19 minutiga 14 pt, 10 lp ja 4 rs. Visked 11/6, vv 2/2. Tema pluss-miinus on mängu parim (+24), team efektiivsuse näit (24) naiskonna teine.



Kösteri hooaja näitajad 11 mängu lõikes on keskmiselt pea 20 minutiga 8,2 pt, 6,2 lp ja 1,5 rs. Kahesed 60 %, vabavisked 57 %.



Peatreener Miikka Sopanen lausus kokkuvõtteks: “Hakkame vaikselt välja nägema juba sellise võistkonnana, nagu ma oma vaimusilmas enne hooaega lootsin. Rünnakul täna näiteks tegime ilusa mängu, oli näha mängulusti ja olukordi, kus loodi uusi, ilusaid lahendusi. Kokkuvõttes tegime palju häid asju. Nüüd on meil aga ees tore ja üsna väljakutsuv kaks-kolm nädalat, kus peame ennast tõestama ja välja tooma enda parimad küljed.”



Ponteva kohtub nimelt enne jõule kahe liidernaiskonnaga. 9. detsembril on vastaseks Honka ja 16. detsembril Catz.



Novembrikuus pidas Eesti naiste koondis kaks EM-kvalifikatsiooniturniiri avamängu, Annika Köster nende hulgas. Esmalt jäädi kodus alla tugevale Türgile 56:81 ning seejärel võõrsil pisut jõukohasemale Valgevenele 63:80.



