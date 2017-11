Sport

Saalivutis kaks vooru peetud

Teisipäev, 28. november 2017.



Saalijalgpalli liigas asus tiitlit püüdma kuus meeskonda, kes mängivad omavahel turniirisüsteemis kahel korral läbi. Parim Saaremaa saalijalgpalli meeskond peaks selguma hiljemalt naistepäevaks (8. märts – toim).



Tulemusi. I voor: Torgu – FC Dons 19:2 (8:0), Niidu FC – FC Taritu 0:5 (0:2), Kaarma SK – Salme SK 3:8 (1:4). II voor: Kaarma – Torgu 1:10 (0:2), Niidu FC –Salme SK 4:3 (1:1), FC Dons – FC Taritu 1:7 (0:2).



Kolmanda vooru kohtumised on kavas eeloleval nädalavahetusel. Kuressaare spordikeskuse väikeses saalis kohtuvad reedel, 1. detsembril kl 18.30 Niidu FC ja FC Dons. Laupäeval. 2. detsembril on Salme koolis kavas kaks mängu: kl 15 kohtuvad FC Taritu ja Kaarma SK, kl 16 Salme SK ja Torgu.

