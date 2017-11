Sport

Hundid esiliigas kümnendad

Teisipäev, 28. november 2017.



Reedel kohtus Saaremaa korvpalli lipulaev Kuressaare BC Hundid/Assa Abloy Eesti meeste korvpallimeistrivõistluste esiliigas Kohilas sealse SK/Webwarega ja pidi tunnistama vastaste 90:76 paremust.



Mäng pandi tegelikult paika esimesel veerandil, mis kaotati 8:23. Hiljem saadi mäng käima ja olgu lugejatele toodud ka järgmiste veerandaegade tulemused: 27:23, 15:19, 26:25 (kõik Kuressaare poolt vaadatuna). Huntide resultatiivsemad olid Indrek Õunpuu ja Reigo Lass 16 punktiga.



Autor: MM

