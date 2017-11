Sport

Kajupank viskas Iisraeli vastu 3 punkti

Teisipäev, 28. november 2017.



Eesti korvpallikoondis alustas 2019. aasta MM-valiksarja kindla kaotusega, kui võõrsil Tel Avivis Shlomo Group Arenal jäädi 68:88 (35:38) alla Iisraelile, kirjutab basket.ee.



Eesti koondisel seisab ees viimase aja üks suuremaid katsumusi, sest kuulutakse H-alagruppi, kus lisaks Iisraelile on vastasteks veel Kreeka ja Suurbritannia.



Kohtumine algas tasavägiselt ja avaveerand lõppes 21:21 viigiseisul. Eesti tegutses kiirelt ja leidis häid viskekohti, millest realiseeriti siiski vaid ca kolmandik.

Poolajaks sai Iisrael küll kolmepunktilise edu (38:35), kuid mängus pinget siiski jagus. Iisraeli puhul võis tajuda mitte kõige paremat valmisolekut, eelkõige ses mõttes, et ei teatud, kuidas meie koondisse ja teatud mängijatesse suhtuda. Teisel poolajal see tendents kahjuks kadus. Plusspoolele jäi Eesti poolel kindlasti ka võitlus ründelauas ning pallikaotuste suhe (meil 3, vastasel 10).



Teisel poolajal eestlaste mäng aga lagunes. Kolmanda veerandaja võitis Iisrael 27:19 ning viimase 23:14. Tekkis mitu kurba mõõna.



Visketabavus on alati üks tähtsamaid mängu tulemuse kujunemisel. Kujukas fakt – Iisrael tabas väljakult 60%, Eesti 33,8%. Eesti tegi Iisraelist 16 viset rohkem, aga tabas üheksa vähem.



Eesti poolel tõi Rain Veideman ja Kristjan Kitsing 14, Sten Sokk 12, Sten Olmre ja Erik Keedus 8 punkti. Saarlane Indrek Kajupank viibis platsil 14 minutit ja viskas kolm punkti.



