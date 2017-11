Sport

Kaks mängu lätlastega

Teisipäev, 28. november 2017.



Saaremaa võrkpalliklubi peab oma järgmised kodumängud Credit24 meistriliiga raames juba eeloleval nädalavahetusel. Kui vaadata tabeliseisu, siis kohtutakse Läti hetke kahe parema klubiga.



Laupäeval, 2. detsembril kell 16 astub Saaremaa VK-le Kuressaare spordikeskuses vastu RTU/Robežsardze, kes hoiab liigatabelis kuuendat kohta.

Pühapäeval, 3. detsembril kell 16 on vastaseks tabeli seitsmes Jelgava Biolars.

Silmailu pakuvad Saaremaa võrkpalliklubi kaunid tantsutüdrukud. Pilet maksab neli eurot, õpilased ja pensionärid pääsevad mängule kolme euro eest ja alla 12-aastastele lastele on sissepääs tasuta.

