15-aastane krossisõitja Siim Saat Eesti teine

Esmaspäev, 27. november 2017.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 27. november 2017. Siim Saat 450-kuubikulise quadiga hüppel. FOTO: Inga Tõnisson-Kaik Nüüdseks 15-aastane Vanalinna kooli õpilane Siim Saat on krossisõitjana endale Eestis nime teinud varemgi.



“Sel aastal oli parimaks saavutuseks kindlasti teine koht Quad Hobi klassi Eesti meistrivõistlustel kuue etapi kokkuvõttes,” rääkis Meie Maale Siimu isa Sven Saat.



“Kõrge koht tuli nähtavasti ka tänu sellele, et võtsime osa kõikidest etappidest ja ei katkestanud kordagi. Eestikatel on Quad Hobi klassis aktiivsemaid oselejaid umbes kümmekond, kuid punkte on saanud 25 sõitjat. Siim sõitis Quad Hobi klassi sellepärast, et see oli ainus, kus 14-aastasena tohtis suure masinaga sõita,” lisas Sven Saat.



Siim sõitis koos täiskasvanutega tänavu esimest aastat suure 450-kuubikulise quadiga kolmes erinevas sarjas. Quad Hobi klassi võitis 16-aastane Janno Oja, kelle ema on muide saarlanna, kuid nad elavad Viljandis.



Korvikunnide karikasarjas Quad Open klassis saavutati viie etapi kokkuvõttes neljas koht ja Äksi Cup Quad Open klassis kolme etapi kokkuvõttes esikoht.



