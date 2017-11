Sport

Selgusid parimad koerad sarjas “Parim Söber”

Esmaspäev, 27. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Esmaspäev, 27. november 2017. Marika Samlik ja tema sõnakuulelik Fiona. Foto: erakogu Saaremaa koerteklubis Aktiiv viidi 2017. aastal esmakordselt läbi koerte kuulekusalane võistlussari “Parim Söber”. Toome lugejatani sarja parimad.



“Alustasime uue sarjaga selle aasta veebruaris,” rääkis Meie Maale koerteklubi Aktiiv juhatuse liige ja Parim Söber korraldustoimkonna liige Kersti Pink.



”Tegemist on klubisisese mõõduvõtuga. Võistlussarja eesmärk on tõsta koeraomanike huvi koerte koolitamise vastu ja läbi selle suurendada koolitust saanud koerte osakaalu ning õpetada koeraomanikele õiget ja asjalikku suhtlemist oma koeraga. Võistlussarja nimetusega „Parim Söber“ soovime edasi anda sõnumit, et koer on inimese parim sõber ja kirjakeele „õ“ asemel „ö“ tähega tõsta esile, et tegemist on Saaremaa võistlusega,” lisas Pink.



Kokku toimus kuus võistlust, neist kolm sõnakuulelikkuse ja kolm kuulekuskoolituse etappi. Osales 25 koerajuhti ja 31 koera.

Kuuletuskoolituses oli esikolmik alljärgnev: 1. Greta Rüütel ja koer Nicky, 2. Annika Maripuu ja koer Kätu, 3. Greta Rüütel ja koer Auri.



Sõnakuulelikkuses mahtusid poodiumile: 1. Marika Samlik ja koer Fiona, 2. Annika Maripuu ja koer Kätu, 3. Marika Samlik ja koer Pirru. “Alustasime uue sarjaga selle aasta veebruaris,” rääkis Meie Maale koerteklubi Aktiiv juhatuse liige ja Parim Söber korraldustoimkonna liige Kersti Pink.”Tegemist on klubisisese mõõduvõtuga. Võistlussarja eesmärk on tõsta koeraomanike huvi koerte koolitamise vastu ja läbi selle suurendada koolitust saanud koerte osakaalu ning õpetada koeraomanikele õiget ja asjalikku suhtlemist oma koeraga. Võistlussarja nimetusega „Parim Söber“ soovime edasi anda sõnumit, et koer on inimese parim sõber ja kirjakeele „õ“ asemel „ö“ tähega tõsta esile, et tegemist on Saaremaa võistlusega,” lisas Pink.Kokku toimus kuus võistlust, neist kolm sõnakuulelikkuse ja kolm kuulekuskoolituse etappi. Osales 25 koerajuhti ja 31 koera.Kuuletuskoolituses oli esikolmik alljärgnev: 1. Greta Rüütel ja koer Nicky, 2. Annika Maripuu ja koer Kätu, 3. Greta Rüütel ja koer Auri.Sõnakuulelikkuses mahtusid poodiumile: 1. Marika Samlik ja koer Fiona, 2. Annika Maripuu ja koer Kätu, 3. Marika Samlik ja koer Pirru.

Veel artikleid samast teemast »