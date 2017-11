Sport

Georg Paomees ja Tristen Erik Kivi pälvisid EJL tunnustuse

Esmaspäev, 27. november 2017.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 27. november 2017. Georg Paomees. FOTO: Martin Dremljuga Eesti Jahtklubide Liit (edaspidi: EJL) võttis reede õhtul Tallinnas Rotermanni soolalaos pidulikult kokku möödunud purjetamishooaja – autasustati medalivõitjaid, jagati teenetemärke ja kuulutati välja Aasta Parimad, kirjutatakse EJL pressiteates.



Rõõm on teatada, et Saaremaale jagus tunnustust nii purjetamises kui jääpurjetamises. Nii kuulub Aasta Jääpurjetaja tiitel Ice-Optimist klassi maailmameistrile, noorele saarlasele Georg Paomehele.



Formula klassi EM-il viienda koha saavutanud purjelaudur Tristen Erik Kivi pälvis EJL teenetemärgi.



Kuigi Eesti meistrivõistluste medalivõitjad olid teada juba eelnevalt, siis nüüd anti kuldmedal pidulikult üle ka Laser 4.7 paadil seilanud üldvõitjale Daniel Rüütlile.



EJL avamerepurjetamise Eesti karika ESTLYS grupis teenis esikoha välja jaht Mercurius (kapten Margus Tasa) ja teiseks tuli Katarina Jee (kapten Mart Tamm).

