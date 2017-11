Sport

Annika Vaher jooksis Itaalias elu viimase maratoni

Teisipäev, 21. november 2017.



45-aastane viie lapse ema Annika Vaher on üks imetlusväärsema taastumisvõimega pikamaajooksjaid üldse. Nii väidavad ka mitmed jooksuspetsid, kuid ülitihedat graafikut ei kiida siiski heaks neist ükski.



Annikat on juba aastaid vaevanud probleemid vasaku jala põlvega, kuid nüüd, olles pühapäeval läbinud Itaalias Veronas oma tänavuse 12. maratoni, otsustas naine sellega lõpparve teha.



“Alustasin maratonidistantsil jooksmist 2010. aastal ja kokku olen jooksnud läbi 45 maratoni. Olen 45-aastane ja lubasin nii endale kui perele juba juuli alguses, et viimase maratoni jooksen novembris Veronas,” kirjutab Vaher oma Facebooki lehel.



“Mullu mõtlesin, et kui kiiresti enam joosta ei suuda, siis ehk maratone ikka kulgeda jaksan, aga vähesed treeningkilomeetrid tegid maratoni läbimise raskeks ja lisaks hakkas ka tervis tõsiseid ohumärke näitama,” rääkis Vaher loobumise põhjustest.



Lisaks 12 maratonile osales Annika Vaher koos Reigo Lehtlaga augustis veel rogaini (pika kontrollajaga võistkondlik valikorienteerumine − toim) MM-il, mis toimus Lätis. Tiitlivõistluste kontrollaeg oli 24 tundi. “Loomulikult ei pidanud jalg vastu ja tulime 17. tunniks lõppu ära. Arvan, et see hull ettevõtmine jättis jälje kogu maratonisügisele,” kurtis Vaher.



* * *

Annika Vaheri maratonid 2017. aastal



9. apr Hannoveri maraton 3:29.05

23. apr Helsingi Springmaraton 3:36.10

6. mai Vändra maraton 3:28.27

14. mai Riia maraton 3:23.58

3. juuni Hiiumaa maraton 3:26.28

22. juuli Võsu maraton 3.27.17

5. aug Ölandi maraton 3:38.05

10. sept Tallinna maraton 3:30.08

16. sept Ultima Thule maraton 3:43.57

24. sept Varssavi maraton 3:29.53

7. okt Tartu linnamaraton 3:34.41

