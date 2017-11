Sport

Publik nautis trillerit Bigbank Tartuga

Esmaspäev, 20. november 2017.



Balti riikide võrkpalliklubisid ühendavas Credit24 meistriliigas andis Saaremaa võrkpalliklubi Kuressaares kodupublikule järjekordse etenduse, kui lähirivaali Tartu Bigbank meeskonda võideti tulemusega 3:2 (20, -22, -25, 14, 10).



Hindrek Pulk kogus võitjate parimana 18 punkti, Tomaš Halanda tõi 14 punkti, Rauno Tamme ja Mihkel Tanila panustasis mõlemad 13 punktiga. Hästi sekkus pingilt mängu Helar Jalg (kuus punkti).



“Raske ja oluline mäng, mis oli kummalise iseloomuga, käis väga palju üles-alla. Publikule põnev, ent treenerile paras peavalu. Peamine, et võit koju tuli. Alguses olime rünnakul ühekülgsed ja teises ja kolmandas geimis ei saanud servi kätte. Hindrek Pulk tuli ja võttis lõpuks jõuga selle ära,“ võttis Saaremaa peatreener Urmas Tali (pildil) kohtumise kokku.



“Tomaš Halanda on meie rünnakuliider, ent ta oli serviga hädas, hea vahetus

