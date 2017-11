Sport

Vollenaised võtsid eile tähtsa võidu

Esmaspäev, 20. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 20. november 2017. Kaisa Õunpuu (esiplaanil) eile Kuressaare spordikeskuse vanas saalis. Taga Janne Järvalt, paremal Andra Vabar (endine Mesila). Foto: Kristi Põld Eile võttis Kuressaare võrkpallinaiskond Eesti esiliiga meistrivõistluste raames Kuressaare spordikeskuse vanas saalis peetud kohtumises vastu tugeva Ülenurme naiskonna.



Kuna naiste esiliiga on sel aastal jällegi väga ühtlase tasemega, siis iga koduvõit on ülioluline.



Võib öelda nii, et Kuressaare naised olid mänguks Ülenurmega hästi valmis. Esimene geim tuli numbriliselt suhteliselt lihtsalt – 25:16.

“Ega see mäng meie jaoks üldsegi lihtne ei olnud,” ütles naiskonna treener Raili Sepp eile Meia Maale.



“Vastased servisid väga hästi ja nii olime paiguti hädas servi vastuvõtuga (Ülenurme servis 14 ässa, toim.). Probleeme oli ka kaitses, lihtsaid palle ei saadud üles,” kirjeldas Sepp kitsaskohti. Nii tuli teises geimis leppida allajäämisega 22:25.



Kolmandas geimis suutsid Kuressaare naised mängu jälle võidulainele pöörata – 25:18. “Ega siis meie naised pallingus alla jäänud – viie ässpallingut servis Reelika Raap, hea serviga paistsid silma ka Gerli Toomela ja Kaisa Õunpuu, (Kuressaare naised servisid samuti 14 ässa, toim.)” kiitis Sepp servijaid.

“Võib öelda nii, et kaalukeeleks sai neljas geim,” rääkis Meie Maale Kuressaare naiskonna esindaja Kristi Põld.



“Olime neljandas tagaajaja rollis. Seis oli 12:18. Naiste kiituseks tuleb öelda, et just siis suudeti end kokku võtta ja sealtpeale hakkasime vahet vähendama. Tablool olid seisud 15:20, 19:20. Jõudsime viigini 21:21 ja seejärel läksime oma teed,” oli Põld mängijatega rahul. Neljas geim võideti tulemusega 25:21 – seega mängu lõppvaatus kuulus meie naistele 12:3!



“Üldiselt oli võrdne, pikkade pallivahetustega mäng, nii nagu naistele omane,” rääkis Sepp mängupildist. “Eraldi väärib äramainimist Kätriin Põld, kes täna (loe: eile, toim.) keskblokeerijana naiskonnas debüüdi tegi. Ta tõi kokku viis punkti ja jäime tema esitusega väga rahule,” kiitis Sepp Kuressaare naiskonna noort (15-aastane, toim.) ja pikka (185 cm, toim.) mängijat.



Eile ja üleeile võitis Kuressaare meeskond Eesti meistrivõistluste esiliigas Liider/Rae vald tulemusega 3:1 (24, -23, 25, 23) ja Pärnu SK/VK 3:0 (22, 17, 27). Lähemalt neist mängudest homsel spordiküljel. Kuna naiste esiliiga on sel aastal jällegi väga ühtlase tasemega, siis iga koduvõit on ülioluline.Võib öelda nii, et Kuressaare naised olid mänguks Ülenurmega hästi valmis. Esimene geim tuli numbriliselt suhteliselt lihtsalt – 25:16.“Ega see mäng meie jaoks üldsegi lihtne ei olnud,” ütles naiskonna treener Raili Sepp eile Meia Maale.“Vastased servisid väga hästi ja nii olime paiguti hädas servi vastuvõtuga (Ülenurme servis 14 ässa, toim.). Probleeme oli ka kaitses, lihtsaid palle ei saadud üles,” kirjeldas Sepp kitsaskohti. Nii tuli teises geimis leppida allajäämisega 22:25.Kolmandas geimis suutsid Kuressaare naised mängu jälle võidulainele pöörata – 25:18. “Ega siis meie naised pallingus alla jäänud – viie ässpallingut servis Reelika Raap, hea serviga paistsid silma ka Gerli Toomela ja Kaisa Õunpuu, (Kuressaare naised servisid samuti 14 ässa, toim.)” kiitis Sepp servijaid.“Võib öelda nii, et kaalukeeleks sai neljas geim,” rääkis Meie Maale Kuressaare naiskonna esindaja Kristi Põld.“Olime neljandas tagaajaja rollis. Seis oli 12:18. Naiste kiituseks tuleb öelda, et just siis suudeti end kokku võtta ja sealtpeale hakkasime vahet vähendama. Tablool olid seisud 15:20, 19:20. Jõudsime viigini 21:21 ja seejärel läksime oma teed,” oli Põld mängijatega rahul. Neljas geim võideti tulemusega 25:21 – seega mängu lõppvaatus kuulus meie naistele 12:3!“Üldiselt oli võrdne, pikkade pallivahetustega mäng, nii nagu naistele omane,” rääkis Sepp mängupildist. “Eraldi väärib äramainimist Kätriin Põld, kes täna (loe: eile, toim.) keskblokeerijana naiskonnas debüüdi tegi. Ta tõi kokku viis punkti ja jäime tema esitusega väga rahule,” kiitis Sepp Kuressaare naiskonna noort (15-aastane, toim.) ja pikka (185 cm, toim.) mängijat.Eile ja üleeile võitis Kuressaare meeskond Eesti meistrivõistluste esiliigas Liider/Rae vald tulemusega 3:1 (24, -23, 25, 23) ja Pärnu SK/VK 3:0 (22, 17, 27). Lähemalt neist mängudest homsel spordiküljel.

Veel artikleid samast teemast »