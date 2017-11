Sport

Seeniorite parim on Juuno Jalakas

Teisipäev, 14. november 2017.



Pühapäeval selgitati maakonna parimat seeniorit kiirmales.



Ainsana suutis kaotust vältida Saaremaa kauaaegne malejuht ja võistluste korraldaja Juuno Jalakas, kes kogus kuue maletaja konkurentsis 4,5 punkti viiest võimalikust. See andis talle kindla esikoha.



Kolm punkti kogusid nii Milde Burkova kui Olev Kiirend, kuid võit omavahelises partiis andis siin hõbemedali ainsale naismaletajale ja Kiirend pidi leppima pronksiga.

