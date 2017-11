Sport

Vollepoisid kodus võidukad

Teisipäev, 14. november 2017.



Saaremaa spordikooli U18 poiste võistkond võitis nädalavahetusel Kuressaares U18 Eesti karikavõistluste II finaalgrupi turniiri.



Järjepanu alistati kõik vas-tased: 3:0 Kohila VK, 3:2 Tallinna VK Täht, 3:2 Põlva VK Volly, 3:2 Tartu Olerex/Veski Mati.



Autor: MM Teisipäev, 14. november 2017.

