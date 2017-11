Sport

Tänak soovib Neuville’ist mööduda

Esmaspäev, 13. november 2017.



Saarlane Ott Tänak istub alanud nädalal viimast korda M-Spordi rallimeeskonna Fordi masina rooli, kui Austraalias algab hooaja viimane MM-etapp.



“Hea tunne on Austraaliasse minna maailmameistritiitli võitnud meeskonna liikmena, kuid raske töö pole veel lõppenud. Meil on veel võimalus individuaalselt teisena lõpetada ja anname endast kõik, et lahkuda parimal võimalikul moel,” sõnas uueks hooajaks Toyotasse siirduv Tänak M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.



“See ei saa kindlasti kerge olema - Austraalia ralli pole seda kunagi – ning see on teistest rallidest, kus oleme startinud, täiesti teistsugune. Kõik on erinev – isegi varjud metsas on erinevad ja kui me tahame head tulemust teha, peame andma endast maksimumi. Peame olema algusest peale väga keskendunud – usaldama oma märkmeid ja jala gaasipedaalile suruma,” vahendab Delfi Sport Tänaku M-Spordi pressiteenistusele antud kommentaare.



Enne viimast etappi on Ott Tänak ja Martin Järveoja 169 punktiga maailmameistrivõistluste üldarvestuses kolmandal kohal, teisel positsioonil asuvast Thierry Neuville`ist lahutab neid 14 silma. MM-tiitli on kindlustanud Tänaku prantslasest meeskonnakaaslane Sebastien Ogier (215p).



Wilson hoiab paremat kraami tallel



M-Spordi rallimeeskonna boss Malcolm Wilson tunnistas tiimi pressiteate vahendusel, et ootab juba hooaja lõppu, kuna seejärel saaks vääriliselt tähistada ka juba kindlustatud individuaalset ja võistkondlikku MM-tiitlit.

“Kodusel MM-etapil (Walesi rallil) saavutatu oli lihtsalt imeline. Avasime ka mõned pudelid šampust, kuid hoidsime kõige parema kraami siiski Austraalia ralli lõpuks,” sõnas Wilson Delfi Sport vahendusel.



“Kõik meie kolm sõitjat on sel hooajal suutnud tõusta vähemalt korra poodiumi kõige kõrgemale astmele. Lisaks oleme igal etapil olnud poodiumil. Seega läheme taaskord jahtima kohta esikolmikus,” lisas Wilson.

Tänaku senine parim tulemus Austraaliast pärineb 2015. aastast, mil saarlane kuuenda koha saavutas.





Tänaku õhulend parim?

Kolmapäevani saab hääletada Tänaku 50 meetri pikkuse õhulennu poolt, mille ta tegi tänavusel Soome ralli Ouninpohja katse kuulsal kollase maja hüppel. See on üks neljast kandidaadist WRC sarja aasta hüppe tiitlile, mille võitja selgubki just rahvahääletuse tulemusena.

Lisaks Tänakule pretendeerivad võidula veel Mads Östbergi esitus Rootsi rallil, Esapekka Lappi söakas lend Portugalis ning Jari-Matti Latvala hirmutav hüpe Sardiinias, kirjutab Delfi Sport.

