Lauk Eesti parim 23-aastaste ratturite seas

Esmaspäev, 13. november 2017.



Kuni 23-aastaste arvestuses valiti tänavuseks Eesti parimaks ratturiks saarlane Karl Patrick Lauk (pildil), kes võidutses tänavusel Tour of Estonial ja näitas head minekut ka välismaal, kirjutab err.ee.



“Hooaeg oli üpris edukas, aga nii palju oli väike pettumus, et ei suutnud veel profilepingut sõlmida,” ütles Lauk ERR-ile.



"Hooaeg oli üpris edukas, aga nii palju oli väike pettumus, et ei suutnud veel profilepingut sõlmida," ütles Lauk ERR-ile.

"Aga tulemuste poolest... päris 15 võitu ei tulnud, aga üpris selle lähedale, kokku vist 13 võitu ehk siis üpris edukas hooaeg. See jäi natuke kripeldama, et lepingut ei suutnud veel sõlmida, aga samas vanus on veel noor, arvan, et võib-olla aasta veel amatööride seas ei tee halba."

