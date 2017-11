Sport

Lümandas tutvustati maadlust

Teisipäev, 07. november 2017.



Läinud nädalal külastasid Lümanda kooli Tallinna maadlustreenerid Henn Põlluste ja Martin Plaser.



“Nad ei tulnud jalgpallikoolina tuntud lümandalaste „spordiusku” muutma, vaid kohtuma õpilasperega ja oma ala tutvustama,” ütles Meie Maale Lümanda kehalise kasvatuse õpetaja Urve Vakker.



Põllustet tuntakse tänapäeval kõige enam maailmameister Heiki Nabi treenerina, kuid tema käe all on treeninud ka sellised tuntud maadlejad nagu Marko Yli-Hannuksela, Juha Ahokas, Valeri Nikitin, Tarvi Thomberg ja Ardo Arusaar jpt. Ta rääkis oma sportlasteest ja ka spordi pahupoolest, dopingust.



Martin Plaser on eesti maadleja ja maadlusaktivist. Tema nelja- ja kuueaastased pojad Raiko ja Renet näitasid, mida kõike saab koos isaga korda saata. Trikid ja nipid jätkusid spordisaalis toimunud näidistunnis. Prooviti matil „maadlusmänge” ja pusiti mõnuga. Lisaks ajasid spordimehed juttu nii elust enesest kui ka spordist ja toitumisest.



