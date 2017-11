Sport

Saaremaa kindlustas liidrikohta

Teisipäev, 07. november 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 07. november 2017. Limbažis pärast võidukat mängu. Foto: Hannes Sepp Nagu eilsel spordiküljel juba lühidalt lugeda oli, sai Baltimaade võrkpalliklubisid ühendav Credit24 meistriliiga liider Saaremaa võrkpalliklubi võõrsil 3:0 (13, 15, 19) jagu Limbaži/MSG-st. Kuna mäng lõppes vahetult enne lehe trükkiminekut, siis peatume sellel mängul koos kommentaaridega pisut pikemalt.



Heites pilgu protokollile, võib teha järelduse, et Saaremaa meeskond näitas kindlust nii vastuvõtul kui servil, protsendid vastavalt 80,4 ja 66,7. Kõige resultatiivsem oli 13 punktiga saarlane Helar Jalg. Viimati koduses Pärnu mängus ilma teinud slovakk Tomaš Halanda piirdus seekord kümne silmaga.



“Selles mängus said otsustavaks meie meeste oskused ja kogemused,” ütles Meie Maale Saaremaa VK esindaja Hannes Sepp. “Limbaži on noor meeskond, kellel kogemusi veel vähe. Alustasime koosseisus Tusch, Pulk, Halanda, Jalg, Rjabuhha, Vahter. Olime nendest üle kõikides mänguelementides. Soliidse mängu tegi Helar Jalg, vastased valisid parimaks Hindrek Pulga,” lisas Sepp.



Nüüd on nii Saaremaal kui Pärnul tabeli tipus 21 punkti, kuid Saaremaa pole veel kaotusevalu tundma pidanud.



