Kossukarika mängudega alustatakse laupäeval

Esmaspäev, 06. november 2017.



Eeloleval laupäeval kogunevad Kuressaare spordikeskusesse kaheksa meeskonda ja kaheksa naiskonda, et osaleda Kuressaare korvpalli karikaturniiril. Esindatud on kolm riiki, lisaks Eestile ka Venemaa ja Läti.



Meeste turniiril pakuvad Kuressaare Tesmanile ja Vessele konkurentsi Tallinna Cramo, Peterburi Piiter, lätlaste BC Stopini, Parim Enne ja Vennad Dahl (mõl Tallinn) ja KK Ribi Tartust. Naiste turniiril osalevad Sungate ja Võtaks Ära (mõl Tallinn), Pallikava ja Tartu (mõl Tartu), Sibatigu (Rapla), Paikuse, Hiiumaa Askus ja Läti Tukumsi linna naiskond.



Meeste turniiril pakuvad Kuressaare Tesmanile ja Vessele konkurentsi Tallinna Cramo, Peterburi Piiter, lätlaste BC Stopini, Parim Enne ja Vennad Dahl (mõl Tallinn) ja KK Ribi Tartust. Naiste turniiril osalevad Sungate ja Võtaks Ära (mõl Tallinn), Pallikava ja Tartu (mõl Tartu), Sibatigu (Rapla), Paikuse, Hiiumaa Askus ja Läti Tukumsi linna naiskond.

"Tänase seisuga on kõik 16 võistkonda lubanud osaleda ja loodame, et tuleb huvitav turniir," ütles eile Meie Maale Saaremaa korvpalli juht ja Kuressaare karikaturniiri vedaja Riivo Allik. Mängud algavad laupäeval kl 11.30.

