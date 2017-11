Sport

Vollenaised said esiliigas esimese kaotuse

Esmaspäev, 06. november 2017.



Eesti naiste esiliiga meistrivõistlustel alistas koduses Rae vallas mänginud Peetri võrkpalliklubi laupäeval Kuressaare naiskonna tulemusega 3:1 (21, -23, 20, 20).



“Tegelikult oli mäng üsna võrdne, kuid just geimilõpud kippusid käest minema,” ütles Meie Maale Kuressaare naiskonna esindaja Kristi Põld, kes ka ise selles mängus kaasa lõi.



“Esimeses geimis oli seis 20:20, teises 22:22, kolmandas 20:21, vaid neljandas juhtis Peetri selles faasis 22:19. Võiks ehk niimoodi öelda, et maksvusele pääsesid nende suuremad kogemused. Kuressaare naistele on raske midagi ette heita, sest palling saadi kätte, mindi ka rünnakule, kuid just geimilõppudes suutsid vastased kaitses õiges kohas olla, meie rünnakud üles tuua ja ise pall punktiks lüüa,” kirjeldas Põld tüüpolukorda geimide lõppudes.



"Meie rünnak oli tugev. Eriti sooviksin esile tõsta Reelika Raap'i (pildil) tulemuslikku tegevust. Teda toetasid rünnakul hästi ka Janne Järvalt ja Gerly Gull. Peetris nähtu annab lootust, et suudame nad korduskohtumises koduplatsil alistada," lõpetas Põld positiivsel noodil.

