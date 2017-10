Sport

Esimese rulluisumaratoni võitis Kuido Koppel

Teisipäev, 31. oktoober 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 31. oktoober 2017. AJALOOLINE HETK: Start esimesele Saaremaa rullsuusa- ja -uisumaratonile on antud. FOTO: Monica Kallas Üleeile viis MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus Kuressaare peatänaval läbi Saaremaa esimese rullsuusa- ja rulluisumaratoni.



“Tõsi, suusatajaid esindas stardis ainult üks mees ja see oli 66-aastane Aadi Tuulmägi Muhust,” ütles Meie Maale ürituse eestvedaja, MTÜ Karujärve Tervisespordi Keskus juhatuse liige Aivar Kallas. “See-eest oli uisutamas 20 inimest, neist 15 asus maratoni märkivale 30 kilomeetri pikkusele distantsile,” lisas Kallas.



Põhidistantsi võitis ajaga 1:00.41 51-aastane saarlane Kuido Koppel. Ta sõitis pea kogu distantsi vaheldumisi vedades koos narvalase Ilja Ostsepkoviga. Nad üritasid ka sõbralikult koos finišeerides ühte aega saada, kuid fotofiniš fikseeris siiski saarlasele väikese paremuse, mida sai mõõta sajandikega. Kolmas oli jällegi saarlane, Janno Luik, kes kaotas esiduole üle nelja minuti.



Rahvasõitjaid oli stardis kuus, kes lähetati rajale mõnevõrra varem, distantsi pikkus üheksa kilomeetrit. Seal osutus kiireimaks 36-aastane saarlanna Laivi Jürisson. “Eraldi väärib äramärkimist 9-aastane Robin Luik, kes sõitis väga südilt ja oli ühtlasi ainus rulluisutaja kuni 18-aastaste seas,” märkis Kallas.



"Tahame seda üritust ka edaspidi korraldada just Kuressaare peatänaval, kuna ühest küljest aitab see propageerida ala ja paremat kohta Saaremaal hetkel ei ole. Kuna oktoobri lõpp ei ole õige rullimeeste aeg, siis järgmisel aastal plaanime ürituse korraldada mais," ütles Kallas lõpetuseks.

