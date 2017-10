Sport

Koer Sannu jälle Eesti meister

Teisipäev, 31. oktoober 2017.



Tallinna külje all toimunud Eesti meistrivõistlustel teenistuskoertele (IPO-FH) suutis 8-aastane Saaremaa koer Tulikuuma Sähkövirta (koduse nimega Sannu) jäljevõistluses kolmandat korda vabariigi parim olla.



“Sellel aastal toimusid jäljevõistlused üsna rasketes ilmaoludes,” ütles koerajuht Aarne Väli Meie Maale.



“Esimesel päeval sadas rohupõllul jälge ajades pidevalt vihma, teisel päeval polnud mullapõllul sugugi lihtsam, kuigi siis vihma ei sadanud,” kirjeldas Väli võistlustingimusi.



“Tavaliselt osaleb Eestis teenistuskoerte jäljevõistlusel 8–10 koera, kuid seekord tuli ilmastikuolude tõttu kohale vaid kolm koera. Kaks neist kaotasid jälje ehk põrusid läbi. Sannu oli ainus, kes läks lõpuni ehk sooritas ettenähtud harjutused hindele “väga hea”,” oli Väli oma hoolealuse esinemisega mõistagi rahul.



Tänu Eesti meistri tiitlile kindlustas Sannu endale õiguse esindada Eestit IPO-FH maailmameistrivõistlustel, mis toimuvad järgmise aasta aprillis Slovakkias.

Varem on malinoisi tõugu ehk belgia lambakoer Tulikuuma Sähkövirta esindanud Eestit MM-idel kolmel korral. Ja häbeneda pole siingi midagi.



2014. aastal Saksamaal oli ta 44 koera seas 11., mullu Ukrainas 42 koera seas 15. ja tänavu Sloveenias 45 koera seas jälle 15. Eesti on olnud väljas kahe koeraga ja saavutanud igal korral 21-25 riigi seas koha esikümnes.



