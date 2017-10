Sport

Vollenaistele võit ja kaotus

Teisipäev, 31. oktoober 2017.



Eesti naiste võrkpallimeistrivõistluste esiliigas pidas Kuressaare naiskond laupäeval kodusaalis esimese mängu Tartu Dorpat/TKSK-ga ja võitis 3:0 (8, 20, 22).



Edukaim skoorija oli Janne Järvelt 15 punktiga, Maali Kanemägi arvele kogunes üheksa punkti. Turniiritabel on pisut ebaülevaatlik, kuid täiseduga jätkavad Peetri VK, Kuressaare ja Ülenurme. Kokku on esiliigas seitse naiskonda.



Päev hiljem võõrustas Kuressaare naiskond Eesti karikamängus Balti liiga liidrit Tallinna ülikooli. Kuigi Kuressaare naised andsid favoriidile väärilise lahingu, tuli neil siiski 0:3 (22, 17, 20) kaotusega leppida. Kuressaare resultatiivseim oli Gerli Gull, kes tõi oma naiskonnale kaheksa punkti.

