Sport

TipaTapas ruulib Aste

Esmaspäev, 30. oktoober 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Esmaspäev, 30. oktoober 2017. Poisid mänguhoos. FOTO: Andre Käen Saaremaa TipaTapa jalgpalliturniir alustas 11. hooaega. Võrreldes eelmiste aastatega on lapsed jaotatud kooli- ja meistriliigasse.



Kooliliiga esimene etapp viidi läbi Muhu spordisaalis. Osales üheksa võistkonda – Muhu, Orissaare, Tornimäe, Kahtla, Kaali, Aste II, Kärla, Lümanda ja Mustjala.

Liidriks asus Aste II võistkond, kes võitis kõik esimesed neli mängu. Kolme võiduga on teisel kohal Kahtla kooli võistkond. Kolmandat kohta jagavad Kärla ja Orissaare võistkonnad.Väravalööjate edetabelis on 14 tabamusega ülekaalukas liider Kristofer Kähari Kärla koolist.

Meistriliiga pidas oma esimesed mängud Salme kooli võimlas. Liigasse kuuluvad Salme, Kuressaare vanalinna kool, Saaremaa ühisgümnaasium, Aste I, Valjala ja Leisi.



Esimese etapi järel asus ka meistriliigas turniiri juhtima Aste võistkond, kes saavutas täiseduga viis võitu. Teise koha pärast käib tihe rebimine Saaremaa ühisgümnaasiumi, Kuressaare vanalinna kooli ja Valjala vahel.



Väravalööjate edetabelit juhivad viie tabamusega Kaur Vesberg ja Risto Tahk SÜG võistkonnast.



TipaTapa jalgpalliturniiri korraldavad MTÜ Leisi Spordiselts ja MTÜ Saaremaa JK aameraaS.



Järgmine etapp toimub 20.-21. veebruaril 2018 Mustjalas ja Leisis. Kooliliiga esimene etapp viidi läbi Muhu spordisaalis. Osales üheksa võistkonda – Muhu, Orissaare, Tornimäe, Kahtla, Kaali, Aste II, Kärla, Lümanda ja Mustjala.Liidriks asus Aste II võistkond, kes võitis kõik esimesed neli mängu. Kolme võiduga on teisel kohal Kahtla kooli võistkond. Kolmandat kohta jagavad Kärla ja Orissaare võistkonnad.Väravalööjate edetabelis on 14 tabamusega ülekaalukas liider Kristofer Kähari Kärla koolist.Meistriliiga pidas oma esimesed mängud Salme kooli võimlas. Liigasse kuuluvad Salme, Kuressaare vanalinna kool, Saaremaa ühisgümnaasium, Aste I, Valjala ja Leisi.Esimese etapi järel asus ka meistriliigas turniiri juhtima Aste võistkond, kes saavutas täiseduga viis võitu. Teise koha pärast käib tihe rebimine Saaremaa ühisgümnaasiumi, Kuressaare vanalinna kooli ja Valjala vahel.Väravalööjate edetabelit juhivad viie tabamusega Kaur Vesberg ja Risto Tahk SÜG võistkonnast.TipaTapa jalgpalliturniiri korraldavad MTÜ Leisi Spordiselts ja MTÜ Saaremaa JK aameraaS.Järgmine etapp toimub 20.-21. veebruaril 2018 Mustjalas ja Leisis.

Veel artikleid samast teemast »