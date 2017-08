Sport

Kaks saarlast Eesti võrkpallikoondises

Teisipäev, 22. august 2017.



Eesti võrkpallikoondise rumeenlasest peatreener Gheorghe Cretu tegi teatavaks Sinilõvide lõpliku koosseisu selle nädala lõpus Poolas algavaks EM finaalturniiriks.



Saaremaa on tiitlivõistlustel esindatud kahe võrkpalluriga, need on keskblokeerija Timo Tammemaa ja libero Denis Losnikov.



Lisaks neile kaitsevad Eesti võrkpalliau sidemängijad Kert ja Andres Toobal, keskblokeerijad Ardo Kreek, Andri Aganits ja Henri Treial, diagonaalründajad Oliver Venno ja

Renee Teppan, nurgaründajad Robert Täht, Andrus Raadik, Kristo Kollo ja Oliver Orav ning põhilibero Rait Rikberg.



Koondise 14-mehelisest nimistust jäi välja 20-aastane saarlasest nurgaründaja Karli Allik.



