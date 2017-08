Sport

Saksa asfaldilt veenev võit

Teisipäev, 22. august 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 22. august 2017. Ott Tänak (vasakul) näitas Saksamaa asfaldil ka valitsevale maailmameistrile Sebastien Ogier´ile koha kätte. Saksamaal sõidetud autoralli MM-sarja kümnendal etapil näitas saarlane Ott Tänak, et ta võib ka asfaldirallil maailma kiireim olla. Etapivõit süstis Tänakusse täiendavat usku võidelda individuaalse MM-tiitli nimel.



Tänak on tuntud kui kruusarallide spetsialist, seetõttu oli tänavune võit Itaalias Sardiinia saarel igati ootuspärane, sest ükskord pidi see võit ju kruusal ära tulema. Aga Tänaku triumf Saksamaal oli pigem üllatuste killast – võib-olla Tänak ise teadis ja uskus, et võib Saksamaal võita, aga tavalisele rallisõbrale oli selline edu ootamatu.



Tänak tõestas Saksamaal kõigile skeptikutele, et ta võib olla ülikiire igal pinnasel ja iga ilmaga. Mis kõige olulisem – ka Tänaku alfaldispetsidest konkurendid pidid kadedusega vaatama, kuidas saarlane neile koha kätte näitas.



Võidu tõi stabiilsus ja õige rehvivalik



Tegelikult võitis Tänak ju “vaid” viis kiiruskatset, mis tähendab seda, et võidu tagas stabiilne sõit. Ta ei kaotanud ühelgi katsel võitjale rohkem kui kümme sekundit ja lubas endale vaid viimastel katsetel kohti esikümne tagumises otsas ehk siis, kui oli vaja rallivõitu kindlustada.



“Võidu dünaamika oli lihtne – Tänak alustas teise kohaga, kerkis korraks liidriks, langes kohe tagasi Andreas Mikkelseni järel teiseks, kuid võitis siis kuuenda ja seitsmenda kiiruskatse ning läks jälle juhtima, lõpuni välja,” kirjutab Jaan Martinson Delfi Spordis.



“Võidu aluseks oli reedel õige rehvivalik ja hea sõit vihmamärjal asfaldil. Edasi kontrollisime rallit,” võttis Tänak ise Delfi Spordi vahendusel nädalavahetuse lühidalt kokku.



Reedesed olud olid tõesti keerulised – kord ennustati paduvihma, kuid asfalt jäi enam-vähem kuivaks, siis avanesid taevaluugid ja Tänak tegi pärast lõunast hoolduspausi pealtnäha kummalise valiku ning kruttis alla kolm vihma- ja ühe pehme rehvi.



Ta ei olnud sellist kombinatsioon kunagi varem kasutanud, kuid see toimis mudasel rajal hästi.



Ehmatus viinamarjadega



Kõige imelikum oli, et kuigi Tänak sõitis kuuendal kiiruskatsel rajalt välja, viinamarjaistandusse ja kaotas seal kümme sekundit, võitis ta katse sellest hoolimata. “Meil oli õnne, et teele tagasi saime,” kommenteeris Tänak hiljem.

Tänak ja Mikkelsen olid need, kes esikoha pärast võitlesid, kuna teisi kimbutasid mitmesugused probleemid.



“Kolmandal katsel sõitis Dani Sordo sügavale kraavi, neljandal lõhkus Hayden

Paddon rehvi, viiendal ütles üles Jari-Matti Latvala auto süütesüsteem ja ta kaotas poolteist minutit, seitsmendal rammis Esapekka Lappi kivimüüri ning kaheksandal tegi neljakordne maailmameister Sébastien Ogier pirueti ja langes esikoha konkurentsist,” kirjutab Delfi Sport.



“Kui ma suudan olla kiireim ka asfaldil, pole edaspidi midagi võimatut. Võitlen MM-tiitli nimel nii kaua, kui see on matemaatiliselt veel võimalik,” kuulutas Tänak pärast rallit.



“Tänak kihutas muljetavaldavalt – ta oli kiire nagu ikka, aga peale selle kõikides olukordades ka enesekindel. Saksamaa ralli oli ainus, mida meie tiim polnud võitnud,” rõõmustas ka M-Spordi pealik Malcolm Wilson.



MM jätkub oktoobris



Lõppjärjestus esikümne osas kujunes sellel Eesti rallisõbrale mälestusväärsel rallil alljärgnevaks: 1. Ott Tänak (Eesti), 2. Andreas Mikkelsen (Norra, +16,4), 3. Sebastien Ogier (Prantsusmaa, +30,4), 4. Juho Hänninen (Soome, +1.49,2), 5. Craig Breen (Iirimaa, +2.01,5). 6. Elfyn Evans (Suurbritannia, 2.03,4), 7. Jari-Matti Latvala (Soome, +3.58,2), 8. Hayden Paddon (Uus-Meremaa, +4.32,4), 9. Armin Kremer (Saksamaa, +10.19,4), 10. Eric Camilli (Prantsusmaa, +10.44,3).



Maailmameistrivõistluste üldarvestuses vähendas Tänak (144 p) liiderduoga märkimisväärselt vahet – liidrist Sebastien Ogierist (177 p) jääb ta maha 33 punktiga ja teisel kohal paiknevast Thierry Neuville’ist (160 p) vaid 16 punktiga.

Tänaku järel, neljandal kohal jätkaval Jari-Matti Latvalal on 123 punkti. Nimetatud nelik jagabki suure tõenäosusega ära esikolmiku kohad MM-i üldarvestuses.



Maailmameistrivõistlustel jagatakse MM-punkte veel kolmel rallil – Hispaanias, Suurbritannias ja Austraalias. MM-il ootab sõitjaid ees pikem paus, septembris ei sõideta ja Hispaania ralli on kavas 5.–8. oktoobrini.





Tänaku kohad

kiiruskatsete kaupa

(katse nr, koht katsel,

kaotust võitjale, võitja)



1. 2. +0,3 Kopecky

2. 5. +3,7 Sordo

3. 1. -2,3 Ogier

4. 5. +9,0 Mikkelsen

5. 3. +2,8 Neuville

6. 1. -3,2 Mikkelsen

7. 1. -3,2 Neuville

8. 3. +0,8 Latvala

9. 1. -0,4 Ogier

10. 3. +2.8 Hänninen

11. 1. -0,4 Ogier

12. 6. +2,7 Mikkelsen

13. 2. +0,1 Sordo

14. 3. +0,4 Sordo

15. 3. +3,3 Sordo

16. 4. +1,1 Ogier

17. 6. +4,3 Latvala

18. 3. +3,1 Hänninen

19. 4. +3,2 Lappi

20. 9. +4,9 Breen

21. 10. +7,1 Sordo





Tänaku kohad

2017. aasta MM-il

1) Monte Carlo 3.

2) Rootsi 2.

3) Mehhiko 4.

4) Prantsusmaa 11.

5) Argentina 3.

6) Portugal 4.

7) Itaalia 1.

8) Poola katk.

9) Soome 7.

10) Saksamaa 1.

Kokkuvõttes on Tänak

144 punktiga kolmas.



Tänaku poodiumikohad

MM-rallidel läbi aegade

3. koht Sardiinia 2012

3. koht Poola 2015

2. koht Poola 2016

2. koht Walesi 2016

3. koht Monte Carlo 2017

2. koht Rootsi 2017

3. koht Argentina 2017

1. koht Sardiinia 2017

1. koht Saksamaa 2017

