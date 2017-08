Sport

Treielile kuld, Lillemetsale pronks

Teisipäev, 15. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Saarlased Johannes Treiel (vasakpoolsel pildil) ja Hendrik Lillemets tõusid Tartus Tamme staadionil toimunud Eesti meistrivõistlustel mitmevõistluse U20 vanuseklassis mõlemad poodiumile. “Eks me arvasime enne võistlust ka, et mõlemad poisid peaksid medalile jõudma, kuid Treieli kuldmedali võidule aitas kaasa ka favoriidi Hans-Christian Hausenbergi teivashüppes saadud null,” rääkis Meie Maale treener Andres Laide.



“Treieli punktisumma (7242 – toim.) jääb küll 42 punktiga alla sel hooajal Rakveres saavutatule, kuid kolm isiklikku rekordit ta tegi ja mulle isiklikult oli kõige positiivsem üllatus just 400 meetri tulemus – 49,73. Rekordid tulid veel kaugushüppes (7.10 – toim.) ja odaviskes (56.45 – toim.), vajaka jäi eeskätt kettas ja kuulis,” võttis Laide Treieli võistluse kokku.



“Lillemets tõenäoliselt oma summaga (6171 – toim.) rahule ei jäänud. Hästi läks odas ja 400 meetri jooksus, kuid kõrgus ja sprint jätsid soovida, samas medal on medal,” andis Laide lühikese kommentaari ka Hendrik Lillemetsa esinemisele.



Tulemused: Treiel – 11,26; 7.10; 12.34; 1.90; 49,73; 14,11; 33.22; 4.27; 56.45; 4.58,87. Lillemets – 12,11; 6.41; 13.01; 1.90; 54,39; 15,74; 36.88; 3.47; 49.28; 5.21,28. Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 15. august 2017.“Treieli punktisumma (7242 – toim.) jääb küll 42 punktiga alla sel hooajal Rakveres saavutatule, kuid kolm isiklikku rekordit ta tegi ja mulle isiklikult oli kõige positiivsem üllatus just 400 meetri tulemus – 49,73. Rekordid tulid veel kaugushüppes (7.10 – toim.) ja odaviskes (56.45 – toim.), vajaka jäi eeskätt kettas ja kuulis,” võttis Laide Treieli võistluse kokku.“Lillemets tõenäoliselt oma summaga (6171 – toim.) rahule ei jäänud. Hästi läks odas ja 400 meetri jooksus, kuid kõrgus ja sprint jätsid soovida, samas medal on medal,” andis Laide lühikese kommentaari ka Hendrik Lillemetsa esinemisele.Tulemused: Treiel – 11,26; 7.10; 12.34; 1.90; 49,73; 14,11; 33.22; 4.27; 56.45; 4.58,87. Lillemets – 12,11; 6.41; 13.01; 1.90; 54,39; 15,74; 36.88; 3.47; 49.28; 5.21,28.

Veel artikleid samast teemast »