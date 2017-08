Sport

Petankikarikas lõpusirgel

Teisipäev, 15. august 2017.



Üleeile mängiti Kaarma kooli spordiväljakul Lääne-Saare valla petanki karikavõistlusi, kus kahes alagrupis astusid võistlustulle seitse triot (kokku seega 21 mängijat).



Esimeses alagrupis osutus parimaks Gennadi Andrejev – Alar Andrejev – Urmas Talistu, kes alistasid poolfinaalis teises alagrupis teise koha saanud trio Aare Trave – Siim Sooäär – Margit Lepp tulemusega 13:7. Teise alagrupi võitjad Aadu Vinkel – Mihkel Vinkel – Gunnar Vaho pidid tulemusega 8:13 esimese alagrupi teise trio Marek Kolk – Gabriel Alesmaa – Gunnar Usin paremust tunnistama.



Finaalis võttis Kolk–Alesmaa–Usin tulemusega 13:4 alagrupis saadud kaotuse eest revanši triolt Andrejev–Andrejev–Talistu. Kolmanda koha mäng oli ülimalt pingeline, kust võitjana väljusid Trave–Sooäär–Lepp, kes alistasid tulemusega 13:12 Vinkel–Vinkel–Vaho.



Kuna see võistlus läks seitsmenda etapina kirja ka Saaremaa karikavõistluste arvestusse, siis enne kahte viimast etappi on karikasarja üldarvestus alljärgnev: 1. Gunnar Usin – 185 kohapunkti, 2. Gabriel Alesmaa – 166 kp., 3. Enno Kermik – 128 kp., 4. Marek Kolk – 110 kp., 5. Gennadi Andrejev – 108 kp., 6. Ain Koplimäe – 102 kp.



