Lillemets tegi isikliku ja täitis EM-normi

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 13. juuni 2017. Risto Lillemets. Foto: erakogu Saaremaa noor kümnevõistleja Risto Lillemets (KJK Saare, pildil) püstitas Soomes Kuortanes toimunud Eesti-Soome-Rootsi matšil kümnevõistluses isikliku rekordi 7489 punkti. See andis 19-aastasele noormehele teise koha ning U23 EM-i pääsme (normatiiviks 7200 p), vahendab Delfi Sport.



Eestlastele kuulusid ka 5., 6. ja 7. koht – vastavalt Ramo Kask (SK Leksi 44) 7186, Mikk-Mihkel Arro (KJK ViKe) 6790 ja Henri Loose (Tartu SS Kalev) 6780 punktiga.

“Väga tore, et vaatamata vihmale ja viperustele teivashüppes suutsid mehed esikoha välja võidelda. Suurt rõõmu teeb, et meeskonna noorim liige Risto Lillemets oskas kõik alad kokku panna ja korraliku tulemuse teha,” sõnas võistkonna juht Huko Linnas ekjl.ee vahendusel.



