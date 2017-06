Sport

Tänak tõusis üldarvestuses kolmandaks

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 13. juuni 2017. ETAPIVÕIT KÄES: Ott Tänak ja Malcolm Wilson on rahul. FOTO: M-Sport Nagu eilsel spordiküljel teatasime, tõid saarlane Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja (M-Sport) Eestile 13-aastase vaheaja järel taas autoralli MM-võistluste etapivõidu. Esikoht saavutati Sardiinia rallil, kus edestati Jari-Matti Latvalat (Toyota) 12,3 sekundiga. Nii tõusti ka ralli maailmameistrivõistluste üldarvestuses esikolmikusse.



Üldliidrina jätkab Tänaku tiimikaaslane Sebastien Ogier, kes piirdus Sardiinias viienda kohaga. 141 punkti kogunud prantslasele järgnevad belglane Thierry Neuville 123 ja Tänak 108 silmaga. Itaalias teisena lõpetanud Latvala langes neljandaks – soomlasel on seitsme etapi järel 107 punkti.



Vahendame lugejatele ka Tänaku kommentaari, mille ta andis vahetult viimase katse järel.



“Tunne on suurepärane. See oli väga raske nädal, kuid see hooaeg on olnud tõeliselt hea. Meeskond ehitas uue auto ja meie tiimis on kõik selle võidu nimel kõvasti pingutanud. Martin (kaardilugeja Martin Järveoja – toim) on samuti suurepärast tööd teinud. Mäletan veel Sardiinias saadud esimest poodiumikohta. Loodetavasti on tänane võit esimene paljudest. Areneme iga ralliga.”

Järgmine ralli sõidetakse 29. juunist 2. juulini Poolas.



Wilson: Otil on olemas kiirus, et võita



M-Spordi rallimeeskonna juht Malcolm Wilson sõnas Ott Tänaku triumfi järel Sardiinia rallil, et tema on kogu aeg uskunud, et eestlased jõuavad MM-sarjas poodiumi kõrgeimale astmele, vahendab Delfi Sport.



“Oleme paljudele sõitjatele pakkunud nende esimese rallivõidu ja Ott on seda pikka aega jahtinud,” teatas Wilson. “Oti karjäär on käinud üles ja alla, aga ma ei ole kunagi kaotanud temasse usku. Teadsin, et tal on see kiirus olemas, et võita.” Üldliidrina jätkab Tänaku tiimikaaslane Sebastien Ogier, kes piirdus Sardiinias viienda kohaga. 141 punkti kogunud prantslasele järgnevad belglane Thierry Neuville 123 ja Tänak 108 silmaga. Itaalias teisena lõpetanud Latvala langes neljandaks – soomlasel on seitsme etapi järel 107 punkti.Vahendame lugejatele ka Tänaku kommentaari, mille ta andis vahetult viimase katse järel.“Tunne on suurepärane. See oli väga raske nädal, kuid see hooaeg on olnud tõeliselt hea. Meeskond ehitas uue auto ja meie tiimis on kõik selle võidu nimel kõvasti pingutanud. Martin (kaardilugeja Martin Järveoja – toim) on samuti suurepärast tööd teinud. Mäletan veel Sardiinias saadud esimest poodiumikohta. Loodetavasti on tänane võit esimene paljudest. Areneme iga ralliga.”Järgmine ralli sõidetakse 29. juunist 2. juulini Poolas.M-Spordi rallimeeskonna juht Malcolm Wilson sõnas Ott Tänaku triumfi järel Sardiinia rallil, et tema on kogu aeg uskunud, et eestlased jõuavad MM-sarjas poodiumi kõrgeimale astmele, vahendab Delfi Sport.“Oleme paljudele sõitjatele pakkunud nende esimese rallivõidu ja Ott on seda pikka aega jahtinud,” teatas Wilson. “Oti karjäär on käinud üles ja alla, aga ma ei ole kunagi kaotanud temasse usku. Teadsin, et tal on see kiirus olemas, et võita.”

Veel artikleid samast teemast »