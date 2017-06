Sport

Tammemaa taas algrivistuses

Teisipäev, 13. juuni 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 13. juuni 2017. Timo Tammemaa (vasakul) ja Eesti koondise ründetäht Robert Täht Kreeka vastu blokis. FOTO: Priit Simson / Delfi Sport Eesti meeste võrkpallikoondis alistas üleeile õhtul koduses Tallinnas peetud Maailmaliiga kolmanda divisjoni teise alagrupiturniiri viimases mängus Kreeka 3:2 ja kindlustas sellega koha Mehhikos Leonis peetavale finaalturniirile.



Montenegros ja Eestis peeti Maailmaliiga kolmandas divisjonis kahe nädalaga kaks alagrupiturniiri. Eesti koondis alistas Montenegros võõrustajad 3:0 ja Taiwani 3:2. alla jäädi vaid Tuneesiale tulemusega 1:3. Kodus alistati esmalt Katar ja seejärel ka Venezuela ühesuguse tulemusega 3:0 ning tundus, et seni vaid kaotusi vastu võtma pidanud Kreekast sõidetakse samuti üle.



Kui kasutada Kanal 12, kes sellest mängust otsepilti tootis, kommentaatorite hinnangut, siis kreeklased olid üleeile “justkui ümber sündinud”. Hiljem selgus, et finaalturniirile pääsuks oleks piisanud Kreeka vastu ka kahest geimivõidust, kuid ka sellega oldi suurtes raskustes.



30 000 dollarit garanteeritud



Eesti koondise rumeenlasest peatreener Gheorghe Cretu saatis algkoosseisus platsile teiste seas ka saarlase Timo Tammemaa, kes eelmises mängus Venezuela vastu vahetusmängijate pingil istus. Lisaks Tammemaale astusid Kreekale algkoosseisus vastu veel Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Andrus Raadik, Ardo Kreek ja Rait Rikberg.



Avageim tuli Eestile lihtsalt 25:13, kus sulustamisega hiilgas ka Tammemaa. Seejärel tuli Tammemaa asemel sisse Andre Aganits ja järgmised kuulusid Kreekale 25:21 ja 25:22, kuid lõpus suutis Eesti koondis end siiski maksma panna ja viimased kaks geimi võideti vastavalt 25:17 ja 15:11. Eesti resultatiivseim oli 19 punktiga Täht. Väga hästi sekkus pingilt Renee Teppan, kes kogus kümme punkti. Tammemaa saagiks jäi selles tähtsas mängus kolm silma.



Katari mängus tõi Tammemaa koondise kasuks kümme punkti.



Eeloleval nädalavahetusel Mehhikos Leonis peetaval finaalturniiril on Eesti esimeseks vastaseks võõrustajad, kellega mängitakse poolfinaalis. Teises poolfinaalis mängivad põhiturniiri võitja Saksamaa ja Hispaania. Final Four’i parim tiim pääseb uuel hooajal Maailmaliiga teise divisjoni.



Maailmaliigas osaleb 36 riiki, kes on jaotatud kolme divisjoni. Mehhikos lunastab finaalturniiri võitja 60 000 USA dollarit, teine koht teenib 50 000, kolmas 40 000 ja neljas 30 000 dollarit.



