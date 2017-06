Sport

Eile täitus Tänaku unistus

Esmaspäev, 12. juuni 2017.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 12. juuni 2017. Ott Tänak on Sardiinias päeva kangelasena poodiumi ülemisel astmel vahuveinijugade keskmesse sattunud. FOTO: M-Sport Saaremaa kõige aegade edukaim ralli-piloot Ott Tänak tegi eile Itaalias Sardiinia MM-rallil Eesti rallispordi ajalugu. Ta on nüüd Marko Märtini kõrval teine eestlane, kes on autoralli maailmameistrivõistlustel WRC autode arvestuses etapi võitnud.



Itaalia on Ott Tänaku (pildil) jaoks õnnelik maa. Just seal tõusis ta esimest korda WRC-ga poodiumile. See oleks nagu hiljuti olnud, aga tegelikult on esimesest poodiumist Itaalias möödas juba viis aastat.



Hiljem on Tänakul olnud poodiumile asja veel kuuel korral, kuid võit ei tahtnud mitte kuidagi tulla. Kõige lähedamal oli ta sellele mullu Poolas, kuid tehnikaspordis ei sõltu kõik alati piloodi oskustest.



Nüüd on see käes – kõik Tanaku fännid ja kõik ülejäänud Eesti autoralli huvilised võivad endile rusikaga vastu rindu lüüa – meie mees on hetkel maailma kiireim!



Reedel sõidetud viimase ehk üheksanda katsega kerkis Tänak päeva lõpuks kuuendalt kohalt kolmandaks. Laupäeval võttis Tänak kolm katsevõitu ja kindlustas 24 sekundiga soomlase Latvala ees liidrikoha.



Eile hoidis ta seda lõpuni ja nii kujunes selle mälestusväärse ralli lõppjärjestus esikümne osas alljärgnevaks: 1. Ott Tänak (Eesti), 2. Jari-Matti Latvala (Soome, +12,3), 3. Thierry Neuville (Belgia, +1.07,7), 4. Esapekka Lappi (Soome, +2.12,9), 5. Sebastien Ogier (Prantsusmaa, +3.25,3), 6. Juho Hänninen (Soome, +3.38,5), 7. Mads Östberg (Norra, +6.31,8), 8. Andreas Mikkelsen (Norra, +8.07,8), 9. Eric Camilli (Prantsusmaa, +11.15,8), 10. Jan Kopecky (Tšehhi, +11.21,4).



Tänak tunnistas hiljem, et tegelikult tundis ta Sardiinia ralli eel suurt võidukohustust. Ees ootavad ju Poola ja Soome rallid, mis on kujunenud iga eestlase meelisetappideks ja võit Itaalias aidanuks neile rallidele minna väiksema pingega. “Kõik ju teavad, et mulle meeldib Poolas, aga seal peame võitmiseks suuremaid riske võtma,” tõdes Tänak Postimehe vahendusel.



“Nagu ma juba ütlesin, hakkavad asjad paika jooksma. Tundub et meil on tugev tiim, nii teeninduspargis kui ka autos ja iga ralliga läheb asi paremaks,” andis Tänak mõista, et ka Poolas on võit võimalik.





Toome lugejateni kuus võtmehetke, mis Postimehe arvates Tänakule Itaalias võidu tõid



1. Alustada tuleb aprillikuust, kus Tänak ka Järveoja lõpetasid Korsika rallil alles 11. kohaga. Sinna kaduma läinud punktid hoidsid meie mehe MMi üldtabelis neljandal kohal ning Sebastien Ogier, Thierry Neuville ja Latvala startisid Sardiinias reedesel võistluspäeval tema ees. Nõnda tolmusel rallil kui Sardiinia teeb iga eessõitja teed natukene puhtamaks ning see ühe auto võrra tagantpoolt startimine andis Tänakule Latvala ees väikese, aga olulise ajaeelise.



2. Kris Meeke on tänavu vaid ühe ralli avariita läbinud ja see statistika Sardiinias kenamaks ei läinud. Liidrikohta hoidnud põhjaiirlane keeras reedehommikusel viimasel katsel auto katusele ning viga saanud turvapuuri tõttu tal edasi sõita ei lubatud.



3. Reedel sõidetud viimasel katsel andis Tänak kuuma. Terve pärastlõuna oli ta olnud hädas kahe varurehviga, mis ta auto tasakaalust välja viis. Aga just õigel hetkel andsid värskemad rattavarjud talle eelise – kuuendana startinud saarlane kerkis ühe katsega mööda nii Latvalast, Östbergist kui avarii teinud Juho Hänninenist ning kindlustas endale laupäevaks väga palju parema (loe: puhtama teega) stardikoha.



4. 12. kiiruskatse kergitas Tänaku kolmandaks, sest tema ees olnud Thierry Neuville kaotas piduriprobleemide tõttu üle minuti. Lõpparvestust silmas pidades oli veelgi olulisem aga Latvala häda: Mads Östberg peatus keset katset rehvi vahetamiseks. Soomlane jõudis norrakale järele ja kaotas tolmupilves sõites enda hinnangul kümme sekundit. Kohtunikud aga Latvalaga ei nõustunud ning ajakaotust talle ei kompenseeritud.



5. Üks katse hiljem tõusis Tänak juba liidriks – esikohta hoidnud Hayden Paddon tegi enda sõnul amatöörliku sõiduvea, rammis teevalli, jõudis küll, üks ratas Hyundai kõrval lohisemas, katse finišisse, ent pidi ülesõidul siiski katkestama.



6. Tänak läks pühapäevale vastu 24,3-sekundilises eduseisus Latvala ees, aga soomlane sõitis kohe päeva esimesel katsel 5,5 sekundit tagasi. 17. kiiruskatsel näitas Tänak aga, et probleemi ei ole ja võitis 4,4 sekundit kohe tagasi ja kustutas soomlase esikohaunistuse. Latvala tunnistas, et tegi katsel ühe lolli eksimuse, kui suretas oma Yarise mootori välja.



Tänaku poodiumikohad MM-rallidel

3. koht Sardiinia rallil 2012

3. koht Poola rallil 2015

2. koht Poola rallil 2016

2. koht Walesi rallil 2016

3. koht Monte Carlo rallil 2017

2. koht Rootsi rallil 2017

3. koht Argentina rallil 2017

1. koht Sardiinia rallil 2017





Tänaku kohad kiiruskatsete kaupa

(katse nr, koht katsel, kaotust võitjale (vahe teise kohaga), võitja)

1. 2. +0,2 Neuville

2. 8. +7,8 Meeke

3. 9. +15,5 Hänninen

4. 3. +3,3 Sordo

5. 4. +4,4 Lappi

6. 3. +1,7 Lappi

7. 6. +6,7 Lappi

8. 4. +13,6 Sordo

9. 3. +3,6 Sordo

10. 3. +4,2 Paddon

11. 3. +5,1 Neuville

12. 1. -5,2 Paddon

13. 1. -1,0 Breen

14. 1. -0,8 Neuville

15. 3. +1,9 Lappi

16. 4. +6,4 Paddon

17. 3. +8,7 Sordo

18. 4. +3,6 Lappi

19. 8. +13,4 Lappi









