Timo Tammemaa näitas Montenegro vastu taset

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 06. juuni 2017. Timo Tammemaa (vasakul) ja Gert Toobali koostöö toimis hästi. Esimese tempo rünnakule ei jõudnud lõunaslaavlased mõnel juhul blokki ette pannagi. FOTO: worldleague.2017.fivb.com Eesti võrkpallimeeskond purustas Montenegros Bijelo Poljes Maailmaliiga alagrupiturniiril võõrustajad 3:0 (18, 16, 13). Väga hästi mängis ka saarlastest ainsana platsile pääsenud Timo Tammemaa, kes tõi koondisele teise skoorijana 11 punkti.



Eesti erinevates netiportaalides tuuakse üksmeelselt välja, et võidu peamiseks sepistajaks oli Eesti meeskonna hea blokk. See on selline mänguelement, mille õnnestumine annab tõenäoliselt igale võrkpallimeeskonnale emotsionaalse energialaksu ja sisendab enesekindlust.



Blokk oli Montenegro vastu tõesti muljetavaldav ja iseäranis soojendav oli näha just Tammemaa otsustavat tegevust. Teine asi, mis Tammemaa puhul silma hakkas, oli edukas rünnak esimese tempo pealt, eriti esimeses geimis.



Kohtumise algust kontrollis Montenegro, kes juhtis nii 5:2 kui 9:6. Just seejärel sai Tammemaa hoo sisse – kaks järjestikust rünnakut ja Robert Tähe kaks ässpallingut viisid Eesti juhtima. Kui seis oli 18:16, võttis Eesti koondise rumeenlasest peatreener



Gheorghe Creţu aja maha, seejärel noppis Tammemaa esmalt rünnaku- ja seejärel ka blokipunkti. Kokku kogunes avageimis saarlase arvele kuus punkti.

“Blokk on viimastel aastatel meie kvaliteedimärk olnud. Eelduseks on aga see, et suudame oma servi kontrolli alla hoida ja liigseid vigu vältida,” rääkis kapten Kert Toobal volley.ee vahendusel pärast mängu. Kokku teenis rahvusmeeskond 13 blokipunkti, millest neli läksid Tammemaa arvele.



Täht panustas koondise edukaimana 18 punkti, Tammemaa lisas 11 ja Oliver Venno kolmandana 10 silma. Eesti rünnakuprotsent oli 57, Montenegrol 32.

Reedel alistas koondis tulemusega 3:2 (-23, 24, 17, -20, 12) Hiina Taipei.

Tammemaa tõi neli punkti, episoodiliselt pääsesid platsile ka Denis Losnikov ja Karli Allik.



Laupäeval kaotati 1:3 (18, -17, -21, -21) Tuneesiale. Tammemaa ja Losnikov said puhkust, Allik punkte ei toonud.



Kolme vooru järel on Eestil kaks võitu ja võimalus finaalturniirile jõuda reaalselt olemas. Selleks tuleb juba eeloleval nädalal Tallinnas aset leidval teisel alagrupiturniiril alistada järjepanu Katar (kus mängib tavapäraselt “kodustatud” välismaalasi, näiteks Brasiiliast), Venezuela ja Kreeka.



Täisedu kodus finaalturniiri pääset ei kindlusta



Maailmaliiga kolmandas divisjonis pääseb finaalturniirile alagrupiturniiride kolm paremat, neile lisandub korraldaja Mehhiko. Taiwani 3:2 võitnud, Tuneesiale 1:3 kaotanud ja Montenegrot 3:0 seljatanud Eesti hoiab tosina tiimi hulgas kuuendat kohta.



Eesti vastased Katar, Venezuela ja Kreeka on praegu tabeli lõpus. Aga isegi kui Eesti saab kodus kolm võitu, pole edasipääs kindel.



