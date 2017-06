Sport

Mihkel Aksalu puur löödi palle täis

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 06. juuni 2017. Kuressaarlasest Eesti koondise väravavaht Mihkel Aksalu (pildil) ja Seinäjoki JK pidid kahel korral tunnistama vastase paremust. Kui nädalavahetusel jäädi kodus 0:3 alla Turu Interile, siis läinud nädala keskel vannuti võõrsil tabeliliidrile Helsingi JK-le (HJK) alla lausa 0:6, kirjutab soccernet.ee.



Mäng oli tehtud juba 23. minutiks, kui SJK kaotusseis oli neljaväravaline. Teisel kolmveerandtunnil lõi HJK veel kaks vastuseta väravat Aksalu väravasse. Eesti koondise esiväravavaht valvas SJK väravat kõik 90 minutit.



SJK-d kutsuti päästma hispaanlane



Seinäjoki loobus lühikese aja jooksul juba teisest peatreenerist ning tõi meeskonda päästma Madridi Realis jalgpallihariduse saanud endise väravavahi, 41-aastase Jose Manuel Roca.



Soome kõrgliiga 2015. aasta meister ja mullune pronks SJK vallandas veebruaris päevapealt oma eduka treeneri Simo Valakari, sest juhtkond ja juhendaja olid eri meelt mängijate palkamispoliitika osas. Tema asemele toodud Sixten Boström kukkus aga täielikult läbi, sest Veikkausliiga 11 vooru järel on SJK teeninud vaid kolm võitu ning on 13 punktiga alles kaheksandal kohal, vahendas soccernet.ee.



Aksalu klubi asub nüüd päästma hispaanlane Roca, kes noore väravavahina alustas oma vutiteed Real Madridi akadeemias. Hispaanias ta aga läbi ei murdnud ning mängijana on ta saavutuseks Kreeka kõrgliigas mängimine.



“Minu eesmärk on sama, mis klubil – tõusta võimalikult kõrgele ja arvan, et see on võimalik,” rääkis mees oma esitlusel. “Tunnen SJK mängijaid juba päris hästi. Olen jälginud nende tegemisi ja analüüsinud meeskonda,” rääkis oma silmaga kahte SJK mängu näinud Roca. Tema leping klubiga kestab hooaja lõpuni, vahendab sport.err.ee.



MM Mäng oli tehtud juba 23. minutiks, kui SJK kaotusseis oli neljaväravaline. Teisel kolmveerandtunnil lõi HJK veel kaks vastuseta väravat Aksalu väravasse. Eesti koondise esiväravavaht valvas SJK väravat kõik 90 minutit.Seinäjoki loobus lühikese aja jooksul juba teisest peatreenerist ning tõi meeskonda päästma Madridi Realis jalgpallihariduse saanud endise väravavahi, 41-aastase Jose Manuel Roca.Soome kõrgliiga 2015. aasta meister ja mullune pronks SJK vallandas veebruaris päevapealt oma eduka treeneri Simo Valakari, sest juhtkond ja juhendaja olid eri meelt mängijate palkamispoliitika osas. Tema asemele toodud Sixten Boström kukkus aga täielikult läbi, sest Veikkausliiga 11 vooru järel on SJK teeninud vaid kolm võitu ning on 13 punktiga alles kaheksandal kohal, vahendas soccernet.ee.Aksalu klubi asub nüüd päästma hispaanlane Roca, kes noore väravavahina alustas oma vutiteed Real Madridi akadeemias. Hispaanias ta aga läbi ei murdnud ning mängijana on ta saavutuseks Kreeka kõrgliigas mängimine.“Minu eesmärk on sama, mis klubil – tõusta võimalikult kõrgele ja arvan, et see on võimalik,” rääkis mees oma esitlusel. “Tunnen SJK mängijaid juba päris hästi. Olen jälginud nende tegemisi ja analüüsinud meeskonda,” rääkis oma silmaga kahte SJK mängu näinud Roca. Tema leping klubiga kestab hooaja lõpuni, vahendab sport.err.ee.MM

Veel artikleid samast teemast »