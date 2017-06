Sport

Silver Vahstein Laser 4.7-ga võidukas

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Pühapäeva õhtupoolikul selgusid Roomassaares EJL purjetamise Eesti meistrivõistluste teise etapi, Saaremaa Merispordi Seltsi regati parimad. Nii nagu eilsel spordiküljel lubasime, toome lugejateni parimad Saaremaa purjetajad võistlusklasside kaupa.



Tuul mängis täieliku vingerpussi just purilauduritele. Kui reedel ei saadud sõita liiga tugeva tuule tõttu (17 m/s), siis pühapäeval oli see liiga nõrk (3–4 m/s).



Esimesena finaalsõidud pidanud Laser 4.7 klassis saavutas otsustavas sõidus võidu ka fliidisõitude seeria ära võitnud Silver Vahstein Saaremaa Merispordi Seltsist, kirjutab puri.ee. Talle järgnesid Marcus Univer ja laupäevaste sõitude järel juhtinud Evo Annus (mõl Rein Ottosoni purjespordikool). Hästi läks ka teistel saarlastel. Napilt jäid poodiumilt välja Henri Paomees (4.) ja Daniel Rüütel (5.). Üheksandale kohale purjetas 23 startija hulgas Peeter Kaju.



Formula klassis nõrga tuule tõttu pühapäeval ei sõidetudki ja nii pandi paremusjärjestus paika üksnes laupäeval toimunud viie stardi põhjal. Nii nagu eilsel spordiküljel teatasime, võitis kõik sõidud saarlane Tristen Erik Kivi ja Neeme Truumees oli üheksa purilauduri seas kuues.



Zoom8 klassis sõitis saarlastest parima koha välja Martin Vesberg, kes oli 39 purjetaja seas seitsmes. Optimiste oli võistlemas koguni 75 ja esimese 40 hulka mahtus neli Saaremaa poissi – 29. Henry Rauniste, 31. Georg Paomees, 33. Jason Mäeots, 40. Henri Lember.



Kui saarlastele kuulus kaks klassivõitu, siis teiste klasside üldarvestustes tulid võitjateks Ingrid Puusta RS:X-il, Jakob Haud Zoom8-l, Agate Einause Optimistil, Joonas Väär Techno 293 U15 ja Renar Roolaht Techno 293 U17 klassis.



