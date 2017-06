Sport

SSMA stipendiumi konkursi tähtaeg kukub ülehomme

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon (SSMA) kuulutas välja Saare maakonna spordistipendiumi konkursi.



Konkursi sihtgrupiks on meie maakonnast pärit kuni 25-aastased spordialase tegevusega silma paistnud noored, kes õpivad taotluse esitamise hetkel kõrgkoolis.



Käesoleval aastal antakse välja üks stipendium, mille suurus on 750 eurot. Stipendiumiga soovitakse noorsportlaste hulgas väärtustada kõrgharidust ja süvendada veendumust, et aktiivse sporditegemise kõrvalt on võimalik omandada ka kõrgharidus.



Kandidaate saavad esitada kõik eraisikud (k.a kandidaadid ise) ja organisatsioonid. Taotluse vorm asub Saaremaa spordiliidu kodulehel www.saaresport.ee ja see tuleb saata märgusõnaga “spordistipendium” e-mailile: mati.maetalu@kuressaare.ee või paberkandjal aadressile Vallimaa 16a, 93819 Kuressaare (Kuressaare spordikeskus).



Kandidaatide esitamise tähtaeg on 8. juuni.



MM Autor: MM Teisipäev, 06. juuni 2017.Konkursi sihtgrupiks on meie maakonnast pärit kuni 25-aastased spordialase tegevusega silma paistnud noored, kes õpivad taotluse esitamise hetkel kõrgkoolis.Käesoleval aastal antakse välja üks stipendium, mille suurus on 750 eurot. Stipendiumiga soovitakse noorsportlaste hulgas väärtustada kõrgharidust ja süvendada veendumust, et aktiivse sporditegemise kõrvalt on võimalik omandada ka kõrgharidus.Kandidaate saavad esitada kõik eraisikud (k.a kandidaadid ise) ja organisatsioonid. Taotluse vorm asub Saaremaa spordiliidu kodulehel www.saaresport.ee ja see tuleb saata märgusõnaga “spordistipendium” e-mailile: mati.maetalu@kuressaare.ee või paberkandjal aadressile Vallimaa 16a, 93819 Kuressaare (Kuressaare spordikeskus).Kandidaatide esitamise tähtaeg on 8. juuni.MM

Veel artikleid samast teemast »