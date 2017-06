Sport

Remmel ja Kuris võitsid neli kulda

Esmaspäev, 05. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 05. juuni 2017. Grat-Magnor Kuris laupäeval medalite ja diplomitega poseerimas. Reedel ja laupäeval peetud maakonna kergejõustikumeistrivõistlustel võtsid suurima medalisaagi 17-aastane Kuressaare ametikooli õpilane Grat-Magnor Kuris ja 16-aastane Kuressaare gümnaasiumi neiu Marilis Remmel. Mõlemad nimetatud sportlased võitsid neli kulda ja ühe hõbeda.



Kuressaare linnastaadionil toimunud kergejõustikumeistrivõistlustel jaotati medaleid nii täiskasvanutele, juunioridele kui A-vanuseklassile.



Tuulisel reedel võisteldi kahel alal – teivashüppes ja 3000 meetri jooksus. “Teivast olime ilma tõttu sunnitud siseoludes hüppama, kuna staadionil valitsenud puhanguline tuul oleks lati alla ajanud,” ütles võistluste peakohtunik ja kergejõustikutreener Andres Laide eile Meie Maale. 3000 meetri jooks toimus siiski staadionil, kuid eks sealgi oli jooksjatel raske tuuleoludega harjuda.



Teivast hüpati hallis



Toome lugejateni reedesed medalivõitjad. Naised. 3000 m jooks: 1. Taimi Kangur (Leisi KK) 12.12,3, 2. Maris Talvik (JK Sarma) 13.36,9. Teivashüpe: 1. Kadri Pulk (Saaremaa Spordikool) 2.34, 2. Huberta Karma (SÜG), 2.04.



Mehed. 3000 m jooks: 1 Mairo Mändla 9.43,7, 2. Kalev Õisnurm (SV Torutööd) 10.15,4, 3. Tarmo Mändla (SV Torutööd) 11.03,3. Teivashüpe: 1. Grat-Magnor Kuris (meesjuunioride klass, Kuressaare ametikool) 3.34, 2. Jass Saarkoppel (poiste A-klass, SÜG), 3.14, 3. Sander Berens (poiste A-klass, KG) 2.74.



Laupäeval oli tuult vähem ja kuigipalju tõkestasid seda ka tribüünid. Ometi oli probleeme kõrgushüppega, kus latt aeg-ajalt enne katset maha kukkus ja kohtunikud pidid seda soorituse ajal kinni hoidma. Toome lugejateni medalivõitjad absoluutses arvestuses ja laupäevased tulemused olid alljärgnevad: Naised. 100m jooks: 1. Marilis Remmel (tüdrukute A-klass, KG) 13,20, 2. Helena Aavik (Salme PK) 14,45, 3. Lota Sagor (tüdrukute A-klass Mustjala LPK) 14,64. 400 m jooks: 1. Helena Aavik (Salme PK) 1.18,19, 2. Oona Koplimäe (KG) 1.19,05. 800 m jooks: 1 Elo Nõmm (tödrukute A-klass, SÜG) 2.47,4. 100m tõkkejooks: 1. Marilis Remmel 14,99, 2. Gendra Allikmaa (tüdrukute A-klass, SÜG) 20,04. Kaugushüpe: 1. Marilis Remmel 5.31, 2. Oona Koplimäe 4.67, 3. Lota Sagor 4.43. Kõrgushüpe: 1. Linda Treiel (KJK Saare) 1.55, 2. Marilis Remmel 1.55, 3. Gendra Allikmaa 1.45. Odavise (600g): 1. Marilis Remmel 43.94 (viskas A-klassi 500 grammise odaga), 2. Airike Kapp (naisjuunior, SÜG) 37.28 (600 g), 3. Kadri Pulk (Saaremaa spordikool) 31.58 (600 g). Kuulitõuge (4kg): 1. Leana Vahter 13.23, 2. Linda Treiel 13.16, 3. Gendra Allikmaa 12.50 (tõukas A-klassi 3-kilost kuuli). Kettaheide (1kg). 1. Maarja Helm (Audentese SK) 42.62, 2. Leana Vahter 35.88, 3. Linda Treiel 35.33.



Meeste tulemusi



Mehed. 100 m jooks: 1. Grat-Magnor Kuris 11,43, 2. Timo Klee (poiste A-klass, Mustjala LPK) 11,56, 3. Koit Uus 12,42. 400 m jooks: 1. Grat-Magnor Kuris 56,60, 2. Timo Klee 1.01,17, 3. Raigo Saar (KJK Saare) 1.01,68. 800 m jooks: 1. Raigo Saar (KJK Saare) 2.10,65, 2. Henek Tomson 2.11,42, 3. Karl Hendrik Tamkivi (poiste A-klass, SÜG) 2.11,89. 110 tõkkejooks 1. Johannes Treiel (meesjuunior, SÜG) 14,88, 2. Hendrik Lillemets (meesjuunior, KG) 15,89, 3. Jass Saarkoppel 17,01. Kaugushüpe: 1. Grat-Magnor Kuris 6.75, 2. Timo Klee 6.06, 3. Raigo Saar 5.91. Kõrgushüpe: 1. Hendrik Lillemets 1.85, 2. Grat-Magnor Kuris 1.80, 3. Sander Berens 1.80. Odavise (800g): 1. Jako Lindrop 62.58 2. Sander Berens 46.27 (viskas poiste A-klassi 600-grammise odaga), 3. Kerdo Jakunin (Tallinna tehnikakõrgkool) 45.19. Kuulitõuge (7,26kg): 1. Risto Lillemets (KG) 12.84, 2. Hendrik Lillemets 12.07 (tõukas meesjuunioride 6 kg kuuliga), 3. Herkki Leemet 11.90. Kettaheide (2 kg): 1. Herkki Leemet 40.63, 2. Johannes Treiel 40.39 (heitis meejuunioride 1,75 kg kettaga), 3. Koit Simso (TÜ ASK) 37.48.



Marilis Remmel: “Kartsin, et ei jõua esimese tõkkeni”



Mis ala kõige paremini õnnestus?



Marilis Remmel: Arvan, et odavise. Viskasin esimest korda võistlustel 500-grammise odaga. Enne seda olin ainult tüdrukute 400-grammise odaga võistlenud. Minu eesmärk oli 40 meetrit ja suutsin seda kõigil kuuel katsel. Tegelikult tulin kiiruga kõrgushüppest ja ei jõudnud proovikatsetki teha . . .



Ka tõkkesprindiga jäin rahule, sest kartsin, et ei suuda kaheksa sammuga esimese tõkkeni, kuid suutsin ja eesmärgiks võetud 15 sekundit sai ka alistatud. Suvel toimub Ungaris Noorte Olümpiafestival ja seal kavatsen tõkkesprindis oma isiklikku rekordit parandada (M. Remmeli isiklik rekord 100 meetri tõkkejooksus on 14,61, toim.).



Grat-Magnor Kuris: Kaugushüpe läks hästi. Tuli rekordilähedane 6.76 ja sellega jäin rahule küll. Ka sprindil polnud viga. Sain stardist hästi minema. Võib-olla oleks pidanud distantsi keskosas vähe rahulikumalt võtma, sest lõpus läks raskeks.



Mis jäi kripeldama?



Remmel: Tegelikult oleksin võinud igal alal vähe paremini minna. Veebruaris oli mul kolmikus saadud põlvevigastus, mis ei lasknud piisaval määral trenni teha. Ja kuu aega tagasi oli mul mandlipõletik. Ka selle mõjusid oli tunda.



Kuris: Kõrgushüppes ei saanud kuidagi sammu paika ja õigest tõukekohast jäin pidevalt kaugemale kui vaja. Oleksin pidanud ikka rohkem kui 1.80 hüppama.



Kas staadionil puhunud tugev tuul võistlemist ei seganud?



Remmel: Tuul segas kõrgushüpet, sest mul tuli pidevalt korrigeerida hoojooksu alguspunkti.



Kuris: Nojah, 400 meetri jooksus läks ühes kohas ikka raskeks küll, aga muidu polnud laupäeval selles osas väga vigagi. Kuressaare linnastaadionil toimunud kergejõustikumeistrivõistlustel jaotati medaleid nii täiskasvanutele, juunioridele kui A-vanuseklassile.Tuulisel reedel võisteldi kahel alal – teivashüppes ja 3000 meetri jooksus. “Teivast olime ilma tõttu sunnitud siseoludes hüppama, kuna staadionil valitsenud puhanguline tuul oleks lati alla ajanud,” ütles võistluste peakohtunik ja kergejõustikutreener Andres Laide eile Meie Maale. 3000 meetri jooks toimus siiski staadionil, kuid eks sealgi oli jooksjatel raske tuuleoludega harjuda.Toome lugejateni reedesed medalivõitjad. Naised. 3000 m jooks: 1. Taimi Kangur (Leisi KK) 12.12,3, 2. Maris Talvik (JK Sarma) 13.36,9. Teivashüpe: 1. Kadri Pulk (Saaremaa Spordikool) 2.34, 2. Huberta Karma (SÜG), 2.04.Mehed. 3000 m jooks: 1 Mairo Mändla 9.43,7, 2. Kalev Õisnurm (SV Torutööd) 10.15,4, 3. Tarmo Mändla (SV Torutööd) 11.03,3. Teivashüpe: 1. Grat-Magnor Kuris (meesjuunioride klass, Kuressaare ametikool) 3.34, 2. Jass Saarkoppel (poiste A-klass, SÜG), 3.14, 3. Sander Berens (poiste A-klass, KG) 2.74.Laupäeval oli tuult vähem ja kuigipalju tõkestasid seda ka tribüünid. Ometi oli probleeme kõrgushüppega, kus latt aeg-ajalt enne katset maha kukkus ja kohtunikud pidid seda soorituse ajal kinni hoidma. Toome lugejateni medalivõitjad absoluutses arvestuses ja laupäevased tulemused olid alljärgnevad: Naised. 100m jooks: 1. Marilis Remmel (tüdrukute A-klass, KG) 13,20, 2. Helena Aavik (Salme PK) 14,45, 3. Lota Sagor (tüdrukute A-klass Mustjala LPK) 14,64. 400 m jooks: 1. Helena Aavik (Salme PK) 1.18,19, 2. Oona Koplimäe (KG) 1.19,05. 800 m jooks: 1 Elo Nõmm (tödrukute A-klass, SÜG) 2.47,4. 100m tõkkejooks: 1. Marilis Remmel 14,99, 2. Gendra Allikmaa (tüdrukute A-klass, SÜG) 20,04. Kaugushüpe: 1. Marilis Remmel 5.31, 2. Oona Koplimäe 4.67, 3. Lota Sagor 4.43. Kõrgushüpe: 1. Linda Treiel (KJK Saare) 1.55, 2. Marilis Remmel 1.55, 3. Gendra Allikmaa 1.45. Odavise (600g): 1. Marilis Remmel 43.94 (viskas A-klassi 500 grammise odaga), 2. Airike Kapp (naisjuunior, SÜG) 37.28 (600 g), 3. Kadri Pulk (Saaremaa spordikool) 31.58 (600 g). Kuulitõuge (4kg): 1. Leana Vahter 13.23, 2. Linda Treiel 13.16, 3. Gendra Allikmaa 12.50 (tõukas A-klassi 3-kilost kuuli). Kettaheide (1kg). 1. Maarja Helm (Audentese SK) 42.62, 2. Leana Vahter 35.88, 3. Linda Treiel 35.33.Mehed. 100 m jooks: 1. Grat-Magnor Kuris 11,43, 2. Timo Klee (poiste A-klass, Mustjala LPK) 11,56, 3. Koit Uus 12,42. 400 m jooks: 1. Grat-Magnor Kuris 56,60, 2. Timo Klee 1.01,17, 3. Raigo Saar (KJK Saare) 1.01,68. 800 m jooks: 1. Raigo Saar (KJK Saare) 2.10,65, 2. Henek Tomson 2.11,42, 3. Karl Hendrik Tamkivi (poiste A-klass, SÜG) 2.11,89. 110 tõkkejooks 1. Johannes Treiel (meesjuunior, SÜG) 14,88, 2. Hendrik Lillemets (meesjuunior, KG) 15,89, 3. Jass Saarkoppel 17,01. Kaugushüpe: 1. Grat-Magnor Kuris 6.75, 2. Timo Klee 6.06, 3. Raigo Saar 5.91. Kõrgushüpe: 1. Hendrik Lillemets 1.85, 2. Grat-Magnor Kuris 1.80, 3. Sander Berens 1.80. Odavise (800g): 1. Jako Lindrop 62.58 2. Sander Berens 46.27 (viskas poiste A-klassi 600-grammise odaga), 3. Kerdo Jakunin (Tallinna tehnikakõrgkool) 45.19. Kuulitõuge (7,26kg): 1. Risto Lillemets (KG) 12.84, 2. Hendrik Lillemets 12.07 (tõukas meesjuunioride 6 kg kuuliga), 3. Herkki Leemet 11.90. Kettaheide (2 kg): 1. Herkki Leemet 40.63, 2. Johannes Treiel 40.39 (heitis meejuunioride 1,75 kg kettaga), 3. Koit Simso (TÜ ASK) 37.48.Mis ala kõige paremini õnnestus?Marilis Remmel: Arvan, et odavise. Viskasin esimest korda võistlustel 500-grammise odaga. Enne seda olin ainult tüdrukute 400-grammise odaga võistlenud. Minu eesmärk oli 40 meetrit ja suutsin seda kõigil kuuel katsel. Tegelikult tulin kiiruga kõrgushüppest ja ei jõudnud proovikatsetki teha . . .Ka tõkkesprindiga jäin rahule, sest kartsin, et ei suuda kaheksa sammuga esimese tõkkeni, kuid suutsin ja eesmärgiks võetud 15 sekundit sai ka alistatud. Suvel toimub Ungaris Noorte Olümpiafestival ja seal kavatsen tõkkesprindis oma isiklikku rekordit parandada (M. Remmeli isiklik rekord 100 meetri tõkkejooksus on 14,61, toim.).Grat-Magnor Kuris: Kaugushüpe läks hästi. Tuli rekordilähedane 6.76 ja sellega jäin rahule küll. Ka sprindil polnud viga. Sain stardist hästi minema. Võib-olla oleks pidanud distantsi keskosas vähe rahulikumalt võtma, sest lõpus läks raskeks.Mis jäi kripeldama?Remmel: Tegelikult oleksin võinud igal alal vähe paremini minna. Veebruaris oli mul kolmikus saadud põlvevigastus, mis ei lasknud piisaval määral trenni teha. Ja kuu aega tagasi oli mul mandlipõletik. Ka selle mõjusid oli tunda.Kuris: Kõrgushüppes ei saanud kuidagi sammu paika ja õigest tõukekohast jäin pidevalt kaugemale kui vaja. Oleksin pidanud ikka rohkem kui 1.80 hüppama.Kas staadionil puhunud tugev tuul võistlemist ei seganud?Remmel: Tuul segas kõrgushüpet, sest mul tuli pidevalt korrigeerida hoojooksu alguspunkti.Kuris: Nojah, 400 meetri jooksus läks ühes kohas ikka raskeks küll, aga muidu polnud laupäeval selles osas väga vigagi.

Veel artikleid samast teemast »