Niits ja Tass koondisesse?

Esmaspäev, 05. juuni 2017.



XXIX Suveuniversiaadi delegatsioonijuhtide koosolekul Taipeis loositi kõikide võistkonnaalade alagruppide koosseisud, viitab Delfi Sport. Eesti osaleb universiaadil meeste korvpalliturniiril.



Eesti vastasteks loositi Ameerika Ühendriigid, Rumeenia, Tšehhi, Araabia Ühendemiraadid ja Argentiina. Peatreener on Indrek Visnapuu, teiseks treeneriks Rait Käbin. Esialgses kandidaatide nimekirjas on korvpalliliidu poolt esitatud enam kui 30 korvpalluri nimed, teiste seas ka saarlased Tormi Niits ja Matthias Tass.



