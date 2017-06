Sport

Purjetajad olid tuulega kimpus

Esmaspäev, 05. juuni 2017.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 05. juuni 2017. Nädalavahetusel Roomassaares Eesti jahtklubide liidu purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja raames peetud Saaremaa Merispordi Seltsi regatil muutusid tuuleolud n.-ö. seinast seina.



Kui reedel ei saanud tugeva tuule (17 m/s) tõttu merele minna mitte ükski 165-st Saaremaale sõitnud purjetajast, siis eile oli Formula purjelaua jaoks tuul liiga nõrk.



Aga just Formula klassis oli eilse kl 14.30 seisuga juhtimas Saaremaa purjetaja Tristen Erik Kivi, kes oli laupäevaste sõitude järel oma klassi kindel liider.



Formula klassis peeti laupäeval viis sõitu ja kõikides võttis võidu Kivi, kes esindab Saaremaa surfiklubi. Talle järgnesid Timo Runge (Team Mahe) ja Peeter Kask (Team Extreme), kes jagasid võrdselt kümne punktiga madalamaid poodiumikohti. Teine Saaremaa purilaudur Neeme Truumees oli 24 punktiga üheksa võistleja seas kuuendal kohal.



“Tuulega on Saaremaal sel aastal keeruline jah,” möönis ka Eesti Jahtklubide Liidu peasekretär Ott Kallas eile Meie Maale. “Reedel me sõita ei saanudki, aga see-eest oli laupäeval kõik korras. Ka täna (loe: pühapäeval, toim.) said kõik ülejaanud klassid peale purjelaudurite võistlema minna. Neil on vaja tuult vähemalt 5 m/s, aga täna on meil Roomassaares 3-4 m/s. Näis, mis õhtupoole saama hakkab, sest starte on võimalik anda kl 17.30-ni,” lisas Kallas.



Hästi läheb saarlastel ka Laser 4.7 klassis. Nimelt olid Silver Vahstein ja Daniel Rüütel (mõl. Saaremaa Merispordi Selts) laupäevaste sõitude põhjal 23 purjetaja seas vastavalt teine (11 p.) ja kolmas (16 p.). Henri Paomees oli 34 punktiga seitsmes ja Peeter Kaju 40 punktiga 11. Juhtis Evo Annus (ROPK), kelle edu Vahsteini ees oli vaid üks punkt.



Purjetamise Eesti meistrivõistlused koosnevad kokku kaheksast regatist. Kui esimene neist purjetati 26.-28. maini Tallinnas, kus võistlesid Laser Radial, Laser Standard ja F18, siis läinud nädalavahetusel peetud SMS-i regatil võtsid purjetajad üksteiselt mõõtu kuues klassis: Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Techno 293, RS:X ja Formula.



