Sprinterid uuendasid rekordit

Teisipäev, 30. mai 2017.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 30. mai 2017. Hõbemedali saavutanud Saaremaa sprinterid (vasakult Johannes Treiel, Grat-Magnor Kuris, Risto Lillemets, Marek Niit) üleeile Pärnu uuel Rannastaadionil autasustamisel. FOTO: Andres Laide Üleeile Pärnus toimunud Eesti teatejooksude meistrivõistlustel saavutas KJK Saare 4x100 m teatejooksu meeskond koosseisus Grat-Magnor Kuris, Johannes Treiel, Risto Lillemets ja Marek Niit ajaga 41,82 hõbemedali.



Ülalnimetatud nelik võttis sihikule ka tosin aastat püsinud Saaremaa rekordnumbrid 42,29, mille jooksid Villu Sepp, Madis Kallas, Indrek Tustit ja Marek Niit. Sellega saadi edukalt hakkama ja rekordit parandati pea poole sekundiga, täpsemalt 0,47 sekundit, mis on teatesprindi kohta korralik parandus.



“Mehed jooksid hästi, kuid varu jäi teatevahetustes siiski vähemalt poole sekundi jagu sisse ka,” kommenteeris kergejõustikutreener Andres Laide, kes Pärnus meestega kaasas oli. “Esimest vahetust jooksis Kuris (isiklik rekord on mullu joostud 11,55 – toim), kellel on väga hea start. Ta saigi stardist hästi minema, kuid jooksis esimeses vahetuses Treielile (isiklik 11,15 – toim) pisut sisse. Seal läks mitu kümnendikku kaduma.



Teises vahetuses oli vastupidi. Lillemets (isiklik 11,32 – toim) startis liiga vara ja pidi pidurdama, et pulk teatealas Treielilt kätte saada. Jälle kirjutati kümnendikud korstnasse.



Kolmas vahetus läks kõige paremini, kuigi Niit (isiklik 10,19) ei läinud päris täisjõuga välja. Olgugi et saavutati medal ja püstitati uus maakonna rekord, ei saa ma vahetuste pärast neile koolipoisi skaalal hindeks panna rohkem kui “neli”,” jäi Laide pisut kriitiliseks.



