Sport

Eesti andis Venemaale kõva lahingu

Teisipäev, 30. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 30. mai 2017. Eesti meeste võrkpallikoondis oli koduses Kalevi spordihallis kuni pühapäevani 2018. aasta MM-i Euroopa tsooni 2. valikringi D-alagrupi mängudes vaid võite tunnistanud. Üleeile tuli mõõgad ristata alagrupi favoriidi Venemaaga, kus olid üles antud neli olümpiavõitjat ja viis Euroopa meistrit.



Kuigi Eesti suutis saalitäie lärmakate fännide toetusel avageimi võita ja näitas tõsiselt hambaid teiseski geimis, tuli lõpuks numbritega 1:3 (21, -21, -18, -19) idanaabrite paremust tunnistada.



Kohtumise suurimaks murelapseks kujunes Eesti jaoks vastuvõtt. Kui avageimis oli näitaja 59 protsenti (Venemaal 33), siis kolme järgmise numbrid kukkusid vastavalt 18, 19 ja 27 protsendi peale. Venemaa näitajad oli ülejäänud geimides vähemalt 40 protsenti. Rünnakul oli Eesti parim näitaja teises geimis (54%), ülejäänutes kõikus 33 ja 43 vahel. Venemaal oli samas lahtris igas geimis aga vähemalt number 56, vahendab statistikat volley.ee.



“Mul ei ole võistkonnale mitte ühtegi etteheidet. Au ja kiitus kõigile meestele ja publikule. Saalis oli tõeliselt suurepärane atmosfäär,” sõnas rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal pärast matši.



“Esimene geim lõi venelastel jalad alt ära. Teises geimis tegid nad sidemängija vahetuse, mis tõi mängu pöörde. Pärast geimivõitu said venelased aru, et mängitakse Eestiga ja peame nad ära võitma. Andsime neile ise enesekindluse tagasi. Samas tervet mängu analüüsides tuli tasemevahe teatud hetkedel siiski välja,” lisas nurgaründaja Robert Täht. Eesti parimana tõi Ardo Kreek 13 punkti, Robert Täht lisas 12 ja Andrus Raadik 11. Saarlastest olid sellele tähtsale mängule üles antud nurgaründaja Karli Allik (pildil), temporündaja Timo Tammemaa ja libero Denis Losnikov. Platsile pääses neist episoodiliselt Allik, kuid ühtegi punkti ta seekord koondise kasuks ei toonud.



Eesti jätkab MM-finaalturniiri pääsme püüdmist juulis toimuvas valiksarja kolmandas ringis.



MM Kuigi Eesti suutis saalitäie lärmakate fännide toetusel avageimi võita ja näitas tõsiselt hambaid teiseski geimis, tuli lõpuks numbritega 1:3 (21, -21, -18, -19) idanaabrite paremust tunnistada.Kohtumise suurimaks murelapseks kujunes Eesti jaoks vastuvõtt. Kui avageimis oli näitaja 59 protsenti (Venemaal 33), siis kolme järgmise numbrid kukkusid vastavalt 18, 19 ja 27 protsendi peale. Venemaa näitajad oli ülejäänud geimides vähemalt 40 protsenti. Rünnakul oli Eesti parim näitaja teises geimis (54%), ülejäänutes kõikus 33 ja 43 vahel. Venemaal oli samas lahtris igas geimis aga vähemalt number 56, vahendab statistikat volley.ee.“Mul ei ole võistkonnale mitte ühtegi etteheidet. Au ja kiitus kõigile meestele ja publikule. Saalis oli tõeliselt suurepärane atmosfäär,” sõnas rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal pärast matši.“Esimene geim lõi venelastel jalad alt ära. Teises geimis tegid nad sidemängija vahetuse, mis tõi mängu pöörde. Pärast geimivõitu said venelased aru, et mängitakse Eestiga ja peame nad ära võitma. Andsime neile ise enesekindluse tagasi. Samas tervet mängu analüüsides tuli tasemevahe teatud hetkedel siiski välja,” lisas nurgaründaja Robert Täht. Eesti parimana tõi Ardo Kreek 13 punkti, Robert Täht lisas 12 ja Andrus Raadik 11. Saarlastest olid sellele tähtsale mängule üles antud nurgaründaja Karli Allik (pildil), temporündaja Timo Tammemaa ja libero Denis Losnikov. Platsile pääses neist episoodiliselt Allik, kuid ühtegi punkti ta seekord koondise kasuks ei toonud.Eesti jätkab MM-finaalturniiri pääsme püüdmist juulis toimuvas valiksarja kolmandas ringis.MM

Veel artikleid samast teemast »