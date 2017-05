Sport

Kas Pahapill riputab naelikud varna?

Teisipäev, 30. mai 2017.



Autor: MM Teisipäev, 30. mai 2017. Kõigi aegade Eesti kümnevõistluse neljas Mikk Pahapill (pildil), kelle isiklik rekord on 8398 punkti (2011. aastal Götzises), andis Delfi TV otseülekandes vihje, et tema kui tippsportlasega pole mõtet enam arvestada.



Juuli alguses selgitatakse Kadrioru staadionil Euroopa parimaid võistkondlikus mitmevõistluses. Kes on need neli meest, kes Eestit esindavad?



Kergejõustikuliidu mitmevõistluse alarühma juht Andres Aavik ütles alles läinud reedel delfi.ee vahendusel, et vanameister Pahapill harjutab ja valmistub ning loodetavasti stardib ka.



Samas vastas nädalavahetusel Götzises toimunud võistlust kommenteerima kutsutud Pahapill küsimusele, kas tema karjäär on läbi, nii: “Naljakas on see, et karjäärist minu puhul otseselt rääkida ei saa. Karjäär on seotud finantsidega ja minul neid spordist pole. Minu karjäär on hoopis mu töö. Seega võib öelda, et karjääri ma otseselt ei lõpeta, sest see lõppes juba varem ära. Kevadel ma treenisin, aga aprillis ja mais läks väga kiireks. Palju trenne jäi ära. Mis teha, elu sunnib peale. Suvi tuleb veel kiirem.”



