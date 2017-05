Sport

Tartu rattaralli parim saarlane oli Oskar Nisu

Teisipäev, 30. mai 2017.



Autor: MM Teisipäev, 30. mai 2017. Eile sõidetud 135 km pikkusel Tartu 36. rattarallil oli startijaid championship.ee andmetel koguni 1596. Lõpuheitlus poodiumikohtade eest toimus nelja mehe – rootslase Jonas Ahlstrandi, leedulase Venantas Lašinise, taanlase Yannick Jansseni ja eestlase Kristo Prangeli vahel.



Neist esimesed kolm said täpselt ühesuguse lõpuaja (2:58.22) ja fotofiniš reastas ratturid eelpool toodud järjestuses. Muide, võitjaau pälvinud Ahlstrand on Cofidise eksproff. Esimesena jäi poodiumilt välja Prangel, kes kaotas esikolmikule sekundiga.



Viienda koha saanud lätlane Marcis Kalninš kaotas Prangelile 16 sekundiga. Eelmisel päeval Tartu GP-l võidutsenud Gert Jõeäär oli kümnes, kaotades võitjale pisut rohkem kui minutiga – 2:59.23. Parim saarlane oli 27. koha saanud Oskar Nisu (Eesti koondis, pildil), kes kaotas omakorda Jõeäärele minutiga – aeg 3:00.32.



Järgmised saarlased leiame lõpuprotokollis teise saja seast – 123. Steven Kalf (3:00.55), 126. Karl Patrick Lauk (3:01.00), 127. Mihkel Räim (3:01.09).



