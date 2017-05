Sport

Lauk tõmbas kõige pikema kõrre

Esmaspäev, 29. mai 2017.



Autor: Gunnar Usin Esmaspäev, 29. mai 2017. Karl Patrick Lauk (vasakul) valmistub Tartus Tour of Estonia avaetapil käsi võidu märgiks üles tõstma. Foto: rattauudised.ee Saarlasest 20-aastane jalgrattur Karl Patrick Lauk triumfeeris mainekal UCI 2.1 kategooria Tour of Estonial. Reedel võttis ta etapivõidu 211,2 km pikkusel Tallinn-Tartu GP-l ja laupäeval oli ta Tartu linnatänavatel sõidetud Tartu GP-l (172,8 km) kolmas. Mihkel Räim sai tuuril viienda koha.



Eesti jalgrattahooaja ehk esinduslikem profiratturite võidukihutamine Tour of Estonia startis läinud reedel Tallinnast Ülemiste hotelli eest. Osales koguni 11 meeskonda, nende seas ka Eesti maanteeratturite koondis eesotsas saarlase Mihkel Räimega.



Räim võitiski kaks vahefinišit ja teenis väärtuslikke preemiasekundeid. Nagu oodata oli, segas tublisti kaarte pärast Emumäe mäefinišit järgnenud ligi viiekilomeetrine kruusalõik. Just siis eraldus peagrupist umbes 15-meheline seltskond, kes õige pea jõudsid järgi ka teistel vahepeal eest ära sõitnud liidritele Peeter Pruusile ja Martin Laasile.



Enne Tartusse jõudmist anti Laugule käsk Rootsi sprintereid väsitada, mille tulemusel eraldus neljaliikmeline grupp. Lauk otsustas selle grupi koosseisus ise rünnata ja see tal ka õnnestus.



“Tegelikult on sprinteril omadus aru saada, kui ollakse teistest üle ning täna jõudsin sellisesse olukorda, kus seda tundsin. See näitab, et seis pole sugugi halb,” vahendab rattauudised.ee.



“Ausalt öeldes ei oleks väga oodanud, et see päev niimoodi kulmineerub. Tegin päris usinasti tööd, kui ühel hetkel Mihkel (Mihkel Räim, toim.) minu juurde tuli ja pundi taha kutsus. Ütles, et ta rääkis Jaaniga (Jaan Kirsipuu, toim.) ja saatis ka minu korra auto juurde. Jaan küsis, kas mul on midagi veel sees alles. Vastasin, et arvan küll. Sain ülesandeks otsida õige koht, kus natuke rootslasi testida ja kaarte segada,” kommenteeris Lauk Delfile ja Eesti Päevalehele.



“Lõpus kartsin kõige rohkem, et kui nüüd ära ei vormista, siis väga tihti selliseid olukordi ei teki. Amatöörtiimis (Team Pro Immo Nicolas Roux, toim.) selliseid võidusõite väga ei pakuta. Kui ära poleks vormistanud, poleks Jaan (Jaan Kirsipuu, toim.) mind enam koondisse tahtnud. Arvan, et selle võiduga avasin nii mõnegi tiimi silmad. See oli üks ilus päev,” oli Lauk võidu üle mõistagi õnnelik.



Laugul oli Tartu GP-l vaimselt raske



Tour of Estonia lõppes laupäeval Tartu GP-ga, mis sõideti Tartu linnatänavetel 9,6 km pikkusel ringil. Kokku läbiti 18 ringi kogupikkuses 172,8 km.



Eesti koondislane Gert Jõeäär põgenes peagrupist umbes 15 kilomeetrit enne finišit. Hea temposõitjana tuntud Jõeäär kasvatas peagi vahe ligi 20-le sekundile ning suutis finišis uhke soolosõiduga peagruppi 5 sekundiga edestada.



Teiseks sprintis lätlane Emils Liepins (Rietumu Banka – Riga), tema järel veeres kolmandana üle joone Lauk, kes garanteeris sellega ka velotuuri üldvõidu.

“Täna oli vaimselt päris keeruline sõita,” kurtis Lauk laupäeval Delfile.



“Kogu aeg oli tunne, et keegi tahab liidrisärgi seljast ära kiskuda. Ma arvan, et tiimikaaslased ütlesid mulle iga ring kaks korda, et rahune nüüd maha,” kirjeldas Lauk sõidu psühholoogilist külge.



Kokkuvõttes sai Laugu järel teise koha lätlane Deins Kanepejs ning kolmas oli poolakas Pawel Franczak.





Lauk võitis ka Prantsusmaal etapi



Karl Patrick Lauk (Team Pro Immo Nicolas Roux) võitis Tour of Estoniale eelnenud nädalavahetusel Prantsusmaal toimunud ametööride velotuuri Tour du Loiret (Elite Nationale) teise etapi, vahendab rattauudised.ee

Lisaks sellele etapivõidule teenis saarlane tuuri kolmandal etapil, mis oli individuaalne temposõit, kolmanda koha. Velotuuri kokkuvõttes sai Lauk 45. koha.



Räim: Andsime Patule käsu rünnata



“Täna (reedel, toim.) oli ülimalt lahtine sõit, kus hetkekski ei tohtinud valvsust kaotada. Õnneks tegid kõik koondisekaaslased väga hea sõidu ning meil oli asi kogu aeg kontrolli all”, kirjutab Mihkel Räim oma facebook’i lehel Mihkel Räim Official.



“Tahtsime pundi katki teha ning eelistatult jõuda finishisse väikese grupiga. Muidugi plaan A oli mind võidule aidata, kuid töötas plaan B ja selle nimi on Karl-Patrick Lauk. Pole vahet, kes triumfeerib, peaasi, et oma koondise poiss,” oli ka Räim rahul.



