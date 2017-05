Sport

Timo Tammemaa lõi Ungari vastu eksimatult

Esmaspäev, 29. mai 2017.



Autor: Aldo Maksimov Esmaspäev, 29. mai 2017. Saarlasest 25-aastane võrkpallur Timo Tammemaa tõusis Tallinnas Kalevi spordihallis peetud MM-kvalifikatsiooniturniiril paiguti põhikuuikusse. Kui esimeses mängus Rumeenia vastu (3:1) sai ta väljakule vaid paariks pallinguks (üks punkt), siis teises mängus Kosovo vastu (3:0) oli ta pidevalt väljakul, tasuks meeskonna edukaimana 16 punkti, sealhulgas neli blokist.



Kuna aga Kosovoga mängiski teine ešelon, siis Montenegro vastu (3:0) Timo platsile ei saanud. Seda enam on rõõmustav, et laupäevases üliolulises mängus Ungari vastu (3:1), millest sõltus alagrupi teine koht ja pääs lisaturniirile, viibis Timo väljakul pea terve kohtumise vältel. 202 cm pikkune Tammemaa sai kirja 12 punkti, lõi maha üheksast tõstest üheksa (!), millele lisas veel kolm blokki.



Eile hilisõhtul jäi Eestil mängida veel alagrupi esikohale Venemaaga.



