Duell hooaja tippmargi pärast

Teisipäev, 23. mai 2017.



Saaremaa keskmaajooksjad Andi Noot ja Tiidrek Nurme parandasid 1500 meetri jooksus Eesti tippmarki päevase vahega. Nurme jooksis reedel Lätis 3.49,9 ja Noot laupäeval Saksamaal võimsa 3.42,76.



Maratoniradadelt staadioniringile naasnud Tiidrek Nurme võitis reedel Lätis Ogres peetud SELL-i mängudel 1500 m jooksu Eesti tänavuse hooaja tippmargiga 3.49,39. See aeg tähistas ka uut Ogre staadioni rekordit.



Nurme edestas teise koha saanud valitsevat Eesti sisemeistrit Allar Lampi 1,2 sekundiga. Varasem Ogre staadioni rekord 3.49.53 kuulus Läti 1500 m rekordimehe Dmitrijs Jurkevicsi nimele, kirjutab jooksja.ee.



“Võistlus oli suures plaanis minu ja Allari dikteerida. Kui Allar tegi tempot esimesel ringil, siis mina võtsin juhtimise üle kõigil ülejäänud ringidel. Rõõmsaks tegid tõusvas graafikus joostud vaheajad,” mainis Tiidrek Nurme oma blogis. Esimene ring joosti 62,74-ga, teine ring 61.94-ga, kolmas ring 60.92-ga ja viimased 300 m 43,57-ga. Järgmisena võistleb Nurme eeloleval laupäeval Belgias Oordegemis 5000 m distantsil.



Andi Noot võistles laupäeva õhtul Saksamaal Tübingenis samuti 1500 m distantsil, joostes Eesti tänavuse hooaja võimsa tippmargi 3.42,76. See on ligi seitsme sekundi võrra parem sellest, mis Nurme päev varem Lätis jooksis. Ta oli tugevaimas jooksus kümnes. Võitis Belgia esindaja Ismail Debjani ajaga 3.39,65.



Noot lubas enesele prääniku



“Ma pole üheski 1500 m jooksus ennast veel nii hästi tundnud. Arvestades, et olin pärast Tartu Parkmetsa jooksu nagu “kudenud räimes konservis” ning ainult sörkisin ja magasin, siis võib isegi ühe prääniku lubada tänase jooksu eest,” kiitis Noot jooksja.ee vahendusel.



“Kavatsen sel hooajal lennata sisse Eesti keskmaa rekordite metsa ja teha seal korralik lageraie,” põrutas Noot metsamehe väljendeid kasutades ning lisas: ”Kui tervis jälle streikima ei hakka, siis olen kindel, et tuleb väga tõsine hooaeg.”

