Sport

Vutimeistrivõistlustele registreerimise tähtaeg kukub ülehomme

Teisipäev, 23. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Saaremaa jalgpallimeistrivõistlusi hakati korraldama 1997. aastal, neid vedas BB Sport eesotsas nüüdse surfitreeneri Johannes Kajuga. See töö jäi paraku sajandi algusaastatel mitmesugustel põhjustel pooleli. Tekkis üsna pikk paus, kuni Saaremaa JK aameraaS meistrivõistlused 2009. aastal taaselustas. “Viimase kaheksa aasta jooksul on osalenud 4–8 meeskonda, mis on Saaremaa mõistes optimaalne arv,” sõnas JK aameraaS juht Andre Käen Meie Maale.



Hiljaaegu allkirjastasid Kalev Kütt (Saaremaa Spordiliit), Tullio Liblik (Saarte Investeeringud) ja Andre Käen (Saaremaa JK aameraaS) koostöökokkuleppe, mis kohustab kõiki lepinguosalisi lähema kolme aasta jooksul Saaremaa jalgpallimeistrivõistluste läbiviimist jätkama.



“Inimesed peavad vabanema ekraanidest,” kostis Liblik Meie Maale. “Infoküllus tapab inimese mentaalselt. Selle asemel võiks minna palliväljakutele, et kõiksugu haigusi ennetada.”



Saaremaa jalgpallimeistrivõistlustele saab võistkondi registreerida meiliaadressil andre.kaen@saaremaajk.ee. Registreerimine lõpeb 25. mail, misjärel toome lugejateni meistrivõistlustel osalevad meeskonnad ja ajakava.



MM Autor: MM Teisipäev, 23. mai 2017.Hiljaaegu allkirjastasid Kalev Kütt (Saaremaa Spordiliit), Tullio Liblik (Saarte Investeeringud) ja Andre Käen (Saaremaa JK aameraaS) koostöökokkuleppe, mis kohustab kõiki lepinguosalisi lähema kolme aasta jooksul Saaremaa jalgpallimeistrivõistluste läbiviimist jätkama.“Inimesed peavad vabanema ekraanidest,” kostis Liblik Meie Maale. “Infoküllus tapab inimese mentaalselt. Selle asemel võiks minna palliväljakutele, et kõiksugu haigusi ennetada.”Saaremaa jalgpallimeistrivõistlustele saab võistkondi registreerida meiliaadressil andre.kaen@saaremaajk.ee. Registreerimine lõpeb 25. mail, misjärel toome lugejateni meistrivõistlustel osalevad meeskonnad ja ajakava.MM

Veel artikleid samast teemast »