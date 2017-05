Sport

Võrkpallikoondis läheb püüdma MM pääset

Esmaspäev, 22. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Aldo Maksimov Esmaspäev, 22. mai 2017. Karli Allik. MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi mängud toimuvad Tallinnas Kalevi spordihallis 24.-28. maini. Enne seda sai Eesti koondis uues vanas Kalevi hallis viis head kontrollmängu – neli Hispaania ja ühe Venemaaga. Meie omad peaks olema valmis, et püüda ihaldatud esikohta!



Esimeses mängus on rahvusmeeskonna vastaseks kolmapäeval, 24. mail kell 18:00 Rumeenia. Lisaks kuuluvad kuueliikmelisse alagruppi Kosovo, Montenegro, Ungari ja Venemaa.



Otsepääsme 2018. aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-finaalturniirile tagab üheringilise turniiri võitja, teise koha omanik jätkab MM-i pääsme püüdmist suvel valiksarja kolmandas ringis. Tallinna turniiri matšidele saab pääsmeid osta Piletilevist. Venemaa mängu piletid on aga väidetavalt juba otsas.



Saarlasi on koondise kandidaatide seas hetkel neli, kui nende hulka lugeda ka Markkus Keel. Nii Tammemaa, Allik kui Keel said kontrollmängudes piisavalt mänguaega, kes neist aga kolmapäeval MM-turniiri alustab, selgub kas täna või homme. Ootame Gheorghe Cretu tosust.



Vigastuse tõttu pole siin nimekirjas Siim Ennemuisti, varasuvise tsükli jätab vahele Keith Pupart. Schenker liiga võitja Kevin Saart peab oma aega küllap veel ootama.



Kui mõni nimekirjas olev saarlane MM-valikturniiriks koondisse ei saa, ei ole neil põhjust meelt heita, sest kohe juuni alguses jätkub suvi koondise jaoks Maailmaliiga mängudega ning on väheusutav, et koondis sel suvel vaid 12-13 mehega läbi ajaks. Liiati ootab sügisel koondist EM-finaalturniir.



Rahvusmeeskonna koosseis:



Sidemängijad: Markkus Keel (Pärnu Võrkpalliklubi), Andres Toobal (Antwerpeni Callant Topvolley, Belgia), Kert Toobal (Rennes Volley 35, Prantsusmaa)

Temporündajad: Andri Aganits (Poitiersi Stade Poitevin, Prantsusmaa), Ardo Kreek (Pariisi Volley, Prantsusmaa), Mart Naaber (Bigbank Tartu), Timo Tammemaa (Toulouse´i Spacer´s Volley, Prantusmaa), Henri Treial (ČEZ Karlovarsko, Tšehhi)



Nurgaründajad: Karli Allik (Selver Tallinn), Kristo Kollo (Schönenwerd Volley, Šveits), Taavet Leppik (Pärnu Võrkpalliklubi), Andrus Raadik (Pielavesi Sampo, Soome), Robert Täht (Lubini Cuprum, Poola)



Diagonaalründajad: Renee Teppan (Innsbrucki Hypo Tirol, Austria), Oliver Venno (Ankara Malìye Milli Pìyango, Türgi)



Liberod: Denis Losnikov (Selver Tallinn), Rait Rikberg (Bigbank Tartu)



Peatreener: Gheorghe Crețu



Treener: Rainer Vassiljev Esimeses mängus on rahvusmeeskonna vastaseks kolmapäeval, 24. mail kell 18:00 Rumeenia. Lisaks kuuluvad kuueliikmelisse alagruppi Kosovo, Montenegro, Ungari ja Venemaa.Otsepääsme 2018. aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-finaalturniirile tagab üheringilise turniiri võitja, teise koha omanik jätkab MM-i pääsme püüdmist suvel valiksarja kolmandas ringis. Tallinna turniiri matšidele saab pääsmeid osta Piletilevist. Venemaa mängu piletid on aga väidetavalt juba otsas.Saarlasi on koondise kandidaatide seas hetkel neli, kui nende hulka lugeda ka Markkus Keel. Nii Tammemaa, Allik kui Keel said kontrollmängudes piisavalt mänguaega, kes neist aga kolmapäeval MM-turniiri alustab, selgub kas täna või homme. Ootame Gheorghe Cretu tosust.Vigastuse tõttu pole siin nimekirjas Siim Ennemuisti, varasuvise tsükli jätab vahele Keith Pupart. Schenker liiga võitja Kevin Saart peab oma aega küllap veel ootama.Kui mõni nimekirjas olev saarlane MM-valikturniiriks koondisse ei saa, ei ole neil põhjust meelt heita, sest kohe juuni alguses jätkub suvi koondise jaoks Maailmaliiga mängudega ning on väheusutav, et koondis sel suvel vaid 12-13 mehega läbi ajaks. Liiati ootab sügisel koondist EM-finaalturniir.Sidemängijad: Markkus Keel (Pärnu Võrkpalliklubi), Andres Toobal (Antwerpeni Callant Topvolley, Belgia), Kert Toobal (Rennes Volley 35, Prantsusmaa)Temporündajad: Andri Aganits (Poitiersi Stade Poitevin, Prantsusmaa), Ardo Kreek (Pariisi Volley, Prantsusmaa), Mart Naaber (Bigbank Tartu), Timo Tammemaa (Toulouse´i Spacer´s Volley, Prantusmaa), Henri Treial (ČEZ Karlovarsko, Tšehhi)Nurgaründajad: Karli Allik (Selver Tallinn), Kristo Kollo (Schönenwerd Volley, Šveits), Taavet Leppik (Pärnu Võrkpalliklubi), Andrus Raadik (Pielavesi Sampo, Soome), Robert Täht (Lubini Cuprum, Poola)Diagonaalründajad: Renee Teppan (Innsbrucki Hypo Tirol, Austria), Oliver Venno (Ankara Malìye Milli Pìyango, Türgi)Liberod: Denis Losnikov (Selver Tallinn), Rait Rikberg (Bigbank Tartu)Peatreener: Gheorghe CrețuTreener: Rainer Vassiljev

Veel artikleid samast teemast »