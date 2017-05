Sport

Tänak Portugalis: tõus, langus ja uus tõus

Esmaspäev, 22. mai 2017.



Autor: Aldo Maksimov Esmaspäev, 22. mai 2017. Ott Tänak. Portugali MM-rallil oli Ott Tänak laupäeva lõunani esikohakonkurentsis, kuid kaotas vedrustuse lõhkumise läbi poolteist minutit, mis langetas saarlase esikolmikust välja.



Tänaku etteaste Portugali kruusavallides päästis sisuliselt viimase katse – power stage’i võit. Teatavasti maksab see viis punkti, mis kulub igal juhul marjaks ära. Muidu oli meie mees finišis neljanda koguajaga.



Lõpp hea kõik hea? Päris nii ei saa öelda, aga suureks lohutusauhinnaks need viis punkti on kindlasti. MM-arvestuses on Tänak kenasti poodiumikonkurentsis.



Ralli esikolmiku moodustasid Sebastien Ogier, Thierry Neuville ja Dani Dordo. Ralli MM üldkokkuvõttes on Ogieril punkte 128, Neuville’il 106, Latvalal 88, Tänakul 83, Sordol 66, Evansil 53 ja Breenil 43.



Esimene päev



SS 1 (3,36). Esimesel, publikukatsel sai Ott Tänak 12. koha. Parimat aega näitasid norralane Mads Östberg (Ford) ja belglane Thierry Neuville.



Teine päev



SS 2 (26,7 km). Tänak kaotas katsevõidu võtnud Hayden Paddonile 3,9 sekundiga.



“Üldiselt tunnen end autos hästi. Püüan nüüd järjest paremaks minna,“ sõnas Tänak.



SS 3 (18,1 km). Tänak näitas kolmandat aega, kaotades kiireimale Latvalale 1,9 sekundiga. Tänak kerkis kolmandaks, kaotades liidriks tõusnud soomlasele 5,7 sekundiga.



SS 4 (27,46 km). Tänak, Meeke ja Craig Breen sõitsid välja võrdse aja ja jagasid katsevõitu, Ogier kaotas neile 1,2 ja Neuville kahe sekundiga.



Liidrina jätkas Latvala, edestades vaid 0,5 sekundiga Meeke’i ja 1,2 sekundiga Tänakut.



SS 5 (26,7 km). Tänak sai kirja neljanda koha, parimat aega näidanud Paddonile kaotas ta 5,7 sekundit. Kokkuvõttes kerkis liidriks Meeke, kes edestas seni esikohal olnud Latvalat 0,2 sekundiga. Tänak endiselt kolmas.



SS 6 (18,1 km). Tänak näitas küll kolmandat aega, kuid kerkis ralli üldliidriks. Vahe Latvalaga 0,1 ja Haydenitga 3,7 sekundit.



SS 7 (27,46 km). Tänak taas kolmas. Üldarvestuses teine olnud Latvala keeras Toyota üle katuse ning kaotas Sordole 4.47,1. Probleemid tabasid ka Paddonit ning uusmeremaalasele märgiti protokolli võitjast 10.57,8 kehvem aeg. Teepervele jäi ka Meeke.



Üldarvestuses oli Tänaku edu Sordo ees 3,6 sekundit. Kolmandaks tõusnud Ogier jäi tiimikaaslasest maha 6,2 sekundiga.



SS 8 (1,9 km). Tänak sai esimesel publikaktsel neljanda koha.



SS 9 (1,9 km). Tänak kaotas parimat aega näidanud Östbergile 0,8 sekunduga.



Kolmas päev



SS 10 (17,43 km). Päeva esimese katse võitis Ogier, Tänak sõitis välja neljanda aja ning kaotas prantslasele 3,9 sekundit. Tänaku edu teiseks tõusnud Ogier’ ees kõigest 1,1 sekundit.



SS 11 (22,30 km).Tänakule päeva esimene katsevõit, olles Ogier’st kiirem üsna kindlalt - 5,2 sekundiga. “Kui tahad võita, pole muud võimalust kui pedaal põhja vajutada,” sõnas Tänak. Samuti oli eestlane rahul rehvidega.



Üldarvestuses suurendas Tänak taas edu ning juhtis rallit 6,3 sekundiga.

Neuville kaotas 18,9 ja Sordo 22,7 sekundit.



SS 12 (37,55 km). Tänakut tabas ebaõnn, kui ta lõhkus 20 km enne pika katse lõppu tagumise vedrustuse ning kaotas katse lõpuks Ogier’le koguni 1.23.



Ühtlasi langes Tänak esikohalt viiendaks ning jäi ralli liidriks tõusnud meeskonnakaaslasest maha 1.17. Tänak: “Auto tundus kiiretel osadel päris okei, enesekindlust oli päris mõistlikult, aga viimase peal sõitsime teevallile pihta ja lõhkusime midagi ära. Kui me poolteist minutit kaotasime, siis ilmselgelt oli tegu tõsise vigastusega.“



Ogier: “Esimesel kohal on tore olla, aga mõistagi on mul Otist kahju. Tal läks väga hästi ja näitas väga häid aegu. Meil võinuks olla väga põnev lahing.”

SS 13 (17,43 km). Katse võitis Neuville, kellele Ogier kaotas ühe ja Tänak kolmandana 3,5 sekundit.



SS 14 (22,30). Parimat aega näitas Ogier, kellele järgnesid Neuville (+4,5), Latvala (+5,0) ja Tänak (+6,2). “Hea ja puhas sõit. Probleeme ei olnud. Kas ma saan Breeni kätte? Ma ei tea. Punktid on tähtsad ja jätkame üritamist,“ ütles Tänak.



Kokkuvõttes vähenes viiendal kohal sõitva Tänaku vahe Breeniga 21,4 sekundile.



SS 15 (37,55 km).Tänak edestas pikal kiiruskatsel konkurent kehva rehvivalikut kurtnud Breeni 24,2 sekundiga ja kerkis temast kokkuvõttes 2,8 sekundiga mööda.



“Homseks on see hea stardipositsioon,” sõnas vaid Neuville’ist ja Ogier’st aeglasem olnud Tänak. “Väga palju ma ei surunud, kuid tegin taas puhta sõidu, mis on hea. Siin jahtida ei ole midagi. Kui, siis midagi power stage’il, aga muidu ei ole midagi erilist.“



Neljas päev



SS 16 (11,18 km). Võistluspäeva avakatse võitis Paddon, kes edestas Tänakut 2,6 sek.



SS 17 (11,91 km). Ogier kindlustas katsevõiduga liidrikohta. Prantslasele järgnesid Neuville ja Sordo 3,3 ning Tänak 3,6 sekundi suuruse allajäämisega. Ogier’ edu kaks kiiruskatset enne ralli lõppu oli Neuville’i ees 19,3 sekundit. Sordo jääb maha 1.00,7, Tänak 1.32,3 ja Breen 1.53,0-ga.



SS 18 (8,66 km). Paddon võitis juba teise kiiruskatse, kui edestas britte Meeke’i ning Evansit vastavalt 2,1 ja 3,4 sekundiga. Tänak kaotas 6,1 (10. aeg).



SS 19 (11,18 km). Punktikatse võit läks Tänakule, kes edestas Neuville’i 0,4, Evansit 1,5, soomlast Esapekka Lappit (Toyota) 1,7 ja Ogier’d 2,3 sekundiga. Oluline punktilisa – 5 pt - Tänakule!



