Sport

Viikingid said magusa võidu

Teisipäev, 16. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 16. mai 2017. Sander Laht lõi laupäeval Tartu Santosele kaks väravat. Foto: Gunnar Usin FC Kuressaare jalgpallimeeskond alistas laupäeval Eesti esiliiga meistrivõistluste 11. voorus kodustaadionil Tartu FC Santose tulemusega 3:2 ja tõusis tabeli neljandale reale. Kahel korral (48., 60. minutil) sahistas tartlaste väravavõrku Sander Laht ja ühe tabamuse sai kirja ka Urmas Rajaver (82.).



“Kuigi domineerisime ka esimesel poolajal, löödi värav kaitse eksimusest just meile ja vaheajale läksime 0:1 kaotusseisus,” ütles Meie Maale meeskonna treener Martti Pukk. “Teisel poolajal suutsime siiski mängu enda kasuks kallutada. Võit tuli napp, aga seda magusam see on,” lisas Pukk.



Viikingid on nüüd esiliigas pidanud 11 mängu ning saanud kuue võidu kõrvale ühe viigi ja neli kaotust. Väravate vahe on 27:16. Kahe punktiga edestatakse viiendal kohal paiknevat Rakvere JK Tarvast ja samasugune vahe on kolmandal kohal oleva Maardu linnameeskonnaga. “Kuigi domineerisime ka esimesel poolajal, löödi värav kaitse eksimusest just meile ja vaheajale läksime 0:1 kaotusseisus,” ütles Meie Maale meeskonna treener Martti Pukk. “Teisel poolajal suutsime siiski mängu enda kasuks kallutada. Võit tuli napp, aga seda magusam see on,” lisas Pukk.Viikingid on nüüd esiliigas pidanud 11 mängu ning saanud kuue võidu kõrvale ühe viigi ja neli kaotust. Väravate vahe on 27:16. Kahe punktiga edestatakse viiendal kohal paiknevat Rakvere JK Tarvast ja samasugune vahe on kolmandal kohal oleva Maardu linnameeskonnaga.

Veel artikleid samast teemast »